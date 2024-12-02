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ЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалют

Вовлеченность банков в высокорисковые p2p-операции в целом снижается
Артем Кульша
Использование виртуальных валют становится все менее выгодным для преступников из-за прозрачности блокчейна и саморегулирования со стороны крупных участников рынка/ Freepik

Объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) снизился в 2024 г. в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 г., сообщил Центробанк в новом обзоре финансовой стабильности. Это стало результатом проводимой ЦБ совместно с кредитными организациями работы и напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью, считают в регуляторе.

Приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе ЦБ называет противодействие дропам (подставные физлица, на которых оформляются платежные карты/счета) и высокорисковым p2p-операциям по их счетам. ЦБ постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в том числе оказывает им методологическую помощь, сообщил он в обзоре. Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и p2p-разделы криптобирж, где для расчетов с гражданами обычно используются именно счета дропов, констатирует Банк России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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