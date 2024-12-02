ЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалют

ЦБ заявил о снижении нелегального оборота криптовалютВовлеченность банков в высокорисковые p2p-операции в целом снижается
Объем вовлеченности банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций (между физлицами) снизился в 2024 г. в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 г., сообщил Центробанк в новом обзоре финансовой стабильности. Это стало результатом проводимой ЦБ совместно с кредитными организациями работы и напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью, считают в регуляторе.
Приоритетным направлением финансового мониторинга в банковском секторе ЦБ называет противодействие дропам (подставные физлица, на которых оформляются платежные карты/счета) и высокорисковым p2p-операциям по их счетам. ЦБ постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в том числе оказывает им методологическую помощь, сообщил он в обзоре. Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и p2p-разделы криптобирж, где для расчетов с гражданами обычно используются именно счета дропов, констатирует Банк России.