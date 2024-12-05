«М.видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей на любые цели

Заявку можно оставить в мобильных приложениях «М.видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы», предоставив паспортные данные. Ее рассмотрят в течение трех минут, после чего клиенту в приложении необходимо подписать договор по sms, ввести данные банковской карты и получить деньги на карту онлайн, рассказал представитель компании. Деньги также можно получить в офлайн-магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» через специалистов кредитно-страховых отделов.