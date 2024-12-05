«М.видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей на любые цели

«М.видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей на любые целиДо этого группа использовала только рассрочку оплаты при покупках в собственной сети
Группа «М.видео-Эльдорадо» запустила сервис предоставления денежных займов. Компания предлагает клиентам до 100 000 руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы. Деньги можно будет использовать как для покупок в «М.видео-Эльдорадо», так и на любые другие цели.
Заявку можно оставить в мобильных приложениях «М.видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы», предоставив паспортные данные. Ее рассмотрят в течение трех минут, после чего клиенту в приложении необходимо подписать договор по sms, ввести данные банковской карты и получить деньги на карту онлайн, рассказал представитель компании. Деньги также можно получить в офлайн-магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» через специалистов кредитно-страховых отделов.