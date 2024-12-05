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«М.видео-Эльдорадо» начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей на любые цели

До этого группа использовала только рассрочку оплаты при покупках в собственной сети
Лиана Липанова
Наталья Заруцкая
Большинство микрозаймов от «М.видео-Эльдорадо» будут тратиться на покупку техники, предполагают эксперты
Большинство микрозаймов от «М.видео-Эльдорадо» будут тратиться на покупку техники, предполагают эксперты / Евгений Разумный / Ведомости

Группа «М.видео-Эльдорадо» запустила сервис предоставления денежных займов. Компания предлагает клиентам до 100 000 руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель группы. Деньги можно будет использовать как для покупок в «М.видео-Эльдорадо», так и на любые другие цели.

Заявку можно оставить в мобильных приложениях «М.видео» и «Эльдорадо» в разделе «Мои финансы», предоставив паспортные данные. Ее рассмотрят в течение трех минут, после чего клиенту в приложении необходимо подписать договор по sms, ввести данные банковской карты и получить деньги на карту онлайн, рассказал представитель компании. Деньги также можно получить в офлайн-магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» через специалистов кредитно-страховых отделов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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