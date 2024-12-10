Высокий суд Англии раскрыл подробности выхода Хана и Кузьмичева из LetterOne

Высокий суд Англии раскрыл подробности выхода Хана и Кузьмичева из LetterOneОни одолжили бизнес-партнеру Косогову почти полтриллиона рублей, чтобы он выкупил их доли
Бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев одолжили своему партнеру Андрею Косогову более $7 млрд (свыше 492 млрд руб.) на выкуп их доли в люксембургской инвесткомпании LetterOne Group после начала спецоперации в 2022 г. Сделка предполагает возможность обратной продажи акций в течение 10 лет. Ее неизвестные ранее подробности раскрыл Высокий суд Англии и Уэльса при рассмотрении спора о принудительной продаже британскими властями местного интернет-провайдера Upp Corporation Ltd, которым ранее владела LetterOne. «Ведомости» ознакомились с материалами дела. Размер долей Хана и Кузьмичева не раскрывается.
Хан и Кузьмичев договорились продать свои акции Косогову во время телефонных разговоров, следует из ответа последнего на запрос госсекретаря Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии в сентябре 2022 г., говорится в материалах дела. Во время звонков Косогов находился на Мальдивах и «был предоставлен сам себе», упоминается там же. Также в материалах суда сказано, что 24 февраля 2022 г., в день, когда российские войска вошли на территорию Украины, LetterOne выплатила дивиденды компаниям, принадлежащим Хану, Кузьмичеву и еще одному совладельцу группы – Петру Авену.