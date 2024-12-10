Высокий суд Англии раскрыл подробности выхода Хана и Кузьмичева из LetterOne

Хан и Кузьмичев договорились продать свои акции Косогову во время телефонных разговоров, следует из ответа последнего на запрос госсекретаря Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии в сентябре 2022 г., говорится в материалах дела. Во время звонков Косогов находился на Мальдивах и «был предоставлен сам себе», упоминается там же. Также в материалах суда сказано, что 24 февраля 2022 г., в день, когда российские войска вошли на территорию Украины, LetterOne выплатила дивиденды компаниям, принадлежащим Хану, Кузьмичеву и еще одному совладельцу группы – Петру Авену.