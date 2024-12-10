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Высокий суд Англии раскрыл подробности выхода Хана и Кузьмичева из LetterOne

Они одолжили бизнес-партнеру Косогову почти полтриллиона рублей, чтобы он выкупил их доли
Артем Кульша
Герман Хан и Алексей Кузьмичев договорились о продаже своих акций в LetterOne Андрею Косогову по телефону, когда тот отдыхал на Мальдивах
Герман Хан и Алексей Кузьмичев договорились о продаже своих акций в LetterOne Андрею Косогову по телефону, когда тот отдыхал на Мальдивах / Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев одолжили своему партнеру Андрею Косогову более $7 млрд (свыше 492 млрд руб.) на выкуп их доли в люксембургской инвесткомпании LetterOne Group после начала спецоперации в 2022 г. Сделка предполагает возможность обратной продажи акций в течение 10 лет. Ее неизвестные ранее подробности раскрыл Высокий суд Англии и Уэльса при рассмотрении спора о принудительной продаже британскими властями местного интернет-провайдера Upp Corporation Ltd, которым ранее владела LetterOne. «Ведомости» ознакомились с материалами дела. Размер долей Хана и Кузьмичева не раскрывается.

Хан и Кузьмичев договорились продать свои акции Косогову во время телефонных разговоров, следует из ответа последнего на запрос госсекретаря Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии в сентябре 2022 г., говорится в материалах дела. Во время звонков Косогов находился на Мальдивах и «был предоставлен сам себе», упоминается там же. Также в материалах суда сказано, что 24 февраля 2022 г., в день, когда российские войска вошли на территорию Украины, LetterOne выплатила дивиденды компаниям, принадлежащим Хану, Кузьмичеву и еще одному совладельцу группы – Петру Авену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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