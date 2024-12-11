Как «Почта России» продала банк и получила свыше 15 000 объектов от Росимущества

В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы новому президенту и председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову. Источник в одном из участников сделки говорит, что официальной информации о продаже Пахомовым своих двух акций не было.