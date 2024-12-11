Как «Почта России» продала банк и получила свыше 15 000 объектов от Росимущества

Как «Почта России» продала банк и получила свыше 15 000 объектов от РосимуществаЧасть полученной от государства недвижимости компания тоже начала продавать
Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи двух акций «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.
В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы новому президенту и председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову. Источник в одном из участников сделки говорит, что официальной информации о продаже Пахомовым своих двух акций не было.