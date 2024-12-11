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Как «Почта России» продала банк и получила свыше 15 000 объектов от Росимущества

Часть полученной от государства недвижимости компания тоже начала продавать
Анна Устинова
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банк ВТБ выкупил долю «Почты России» в 49,99% в «Почта банке» за 36 млрд руб. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка», который находился под контролем ВТБ. «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 г. ВТБ утратил контроль над активом после продажи двух акций «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере – по 50% минус одна акция.

В 2021 г. Руденко ушел из компании, после чего ВТБ выкупил у него две акции. Но в феврале 2022 г., после попадания ВТБ под британские санкции, эти две акции опять были перепроданы новому президенту и председателю правления «Почта банка» Александру Пахомову. Источник в одном из участников сделки говорит, что официальной информации о продаже Пахомовым своих двух акций не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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