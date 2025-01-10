В рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк», Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. Решение об увеличении капитала вынесут на внеочередное собрание акционеров, следует из материалов к нему. С апреля 2024 г. уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд руб. и состоит из 20,7 трлн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Согласно документам, банк планирует разместить 1,822 млрд новых обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.