Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8%Это нужно в рамках присоединения «Хоум банка»
В рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк», Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. Решение об увеличении капитала вынесут на внеочередное собрание акционеров, следует из материалов к нему. С апреля 2024 г. уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд руб. и состоит из 20,7 трлн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Согласно документам, банк планирует разместить 1,822 млрд новых обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.
В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к банку АО «Хоум капитал» (основной владелец «ХКФ банка»). Предполагается, что будет конвертировано 90% акций «Хоум капитала», 10% – погашено. Структура сделки предполагает оплату 90% его стоимости дополнительными акциями Совкомбанка, 10% акций уже принадлежат Совкомбанку, отмечается в материалах. Реорганизация позволит провести переход двух банков на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста, подчеркивается в материалах.