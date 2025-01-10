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Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8%

Это нужно в рамках присоединения «Хоум банка»
Мария Викулова
Сделка по присоединению «Хоум банка» позволит Совкомбанку не только расширить клиентскую базу, но и усилить конкурентные позиции на рынке
Сделка по присоединению «Хоум банка» позволит Совкомбанку не только расширить клиентскую базу, но и усилить конкурентные позиции на рынке / Алексей Орлов / Ведомости

В рамках присоединения «ХКФ банка», действующего под брендом «Хоум банк», Совкомбанк намерен увеличить уставный капитал на 8,8% до 2,251 млрд руб. Решение об увеличении капитала вынесут на внеочередное собрание акционеров, следует из материалов к нему. С апреля 2024 г. уставный капитал Совкомбанка составляет 2,069 млрд руб. и состоит из 20,7 трлн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. Согласно документам, банк планирует разместить 1,822 млрд новых обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

В акции допэмиссии планируется конвертировать акции присоединяемого к банку АО «Хоум капитал» (основной владелец «ХКФ банка»). Предполагается, что будет конвертировано 90% акций «Хоум капитала», 10% – погашено. Структура сделки предполагает оплату 90% его стоимости дополнительными акциями Совкомбанка, 10% акций уже принадлежат Совкомбанку, отмечается в материалах. Реорганизация позволит провести переход двух банков на единую банковскую лицензию быстрее, что сэкономит капитал для более быстрого органического роста, подчеркивается в материалах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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