Объем кредитования юрлиц снизился на 31% в ноябре 2024 года

8 ноября стало известно, что ЦБ принял три решения по банковскому регулированию – два из них направлены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте. Банк с 1 февраля 2025 г. установит так называемую национальную антициклическую надбавку при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. – уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом значении) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% процента от активов, взвешенных по риску.