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/ Финансы

Объем кредитования юрлиц снизился на 31% в ноябре 2024 года

Но задолженность и количество заемщиков продолжили расти
Георгий Недогибченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В ноябре 2024 г. объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 31,1%, составив 6,1 трлн руб., говорится в сообщении Центробанка.

Для сравнения: в октябре объем кредитов составил 8,7 трлн руб. Задолженность на начало декабря 2024 г. возросла по сравнению с предыдущей отчетной датой на 0,4% до 78,2 трлн руб. Годовой темп прироста замедлился относительно предыдущего месяца до 20% и на 21% в сравнении с началом ноября. Несмотря на снижение объема кредитов, число самих заемщиков за ноябрь возросло на 0,2% до 698 726 лиц.

Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве увеличилась на 0,3% до 18%. Задолженность на 1 декабря 2024 г. была выше показателей на предыдущую отчетную дату во всех федеральных округах, за исключением Сибирского федерального округа, где наблюдалось ее уменьшение на 1%.

Как показывают статистические данные, наибольшее сокращение объема кредитования в ноябре наблюдалось в Северо-Кавказском федеральном регионе (–44,8%), тогда как в Северо-Западном объем кредитования снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем кредитования в ноябре 2024 г. сократился на 2,9% по отношению к объему кредитования в аналогичном месяце 2023 г.

Отдельно регулятор предоставляет данные по кредитованию МСП. В частности, этот показатель уменьшился на 18,2% с октября по ноябрь до 1,3 трлн руб. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, возросла на 1%, составив 14,5 трлн руб. Просроченная задолженность снизилась на 5,4% до 638,4 млрд руб.

8 ноября стало известно, что ЦБ принял три решения по банковскому регулированию – два из них направлены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте. Банк с 1 февраля 2025 г. установит так называемую национальную антициклическую надбавку при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. – уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом значении) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% процента от активов, взвешенных по риску.

Также банк сообщал, что подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 г. приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, обращает внимание Банк России. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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