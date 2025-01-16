Объем кредитования юрлиц снизился на 31% в ноябре 2024 года

Объем кредитования юрлиц снизился на 31% в ноябре 2024 годаНо задолженность и количество заемщиков продолжили расти
Для сравнения: в октябре объем кредитов составил 8,7 трлн руб. Задолженность на начало декабря 2024 г. возросла по сравнению с предыдущей отчетной датой на 0,4% до 78,2 трлн руб. Годовой темп прироста замедлился относительно предыдущего месяца до 20% и на 21% в сравнении с началом ноября. Несмотря на снижение объема кредитов, число самих заемщиков за ноябрь возросло на 0,2% до 698 726 лиц.
Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем количестве увеличилась на 0,3% до 18%. Задолженность на 1 декабря 2024 г. была выше показателей на предыдущую отчетную дату во всех федеральных округах, за исключением Сибирского федерального округа, где наблюдалось ее уменьшение на 1%.
Как показывают статистические данные, наибольшее сокращение объема кредитования в ноябре наблюдалось в Северо-Кавказском федеральном регионе (–44,8%), тогда как в Северо-Западном объем кредитования снизился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем кредитования в ноябре 2024 г. сократился на 2,9% по отношению к объему кредитования в аналогичном месяце 2023 г.
Отдельно регулятор предоставляет данные по кредитованию МСП. В частности, этот показатель уменьшился на 18,2% с октября по ноябрь до 1,3 трлн руб. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, возросла на 1%, составив 14,5 трлн руб. Просроченная задолженность снизилась на 5,4% до 638,4 млрд руб.
8 ноября стало известно, что ЦБ принял три решения по банковскому регулированию – два из них направлены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте. Банк с 1 февраля 2025 г. установит так называемую национальную антициклическую надбавку при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. – уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом значении) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% процента от активов, взвешенных по риску.
Также банк сообщал, что подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 г. приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, обращает внимание Банк России. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.