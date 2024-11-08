Банк России охладит корпоративное кредитование

Банк России охладит корпоративное кредитованиеЦБ раньше запланированного введет новые требования к капиталу и снизит риски крупных заемщиков
ЦБ принял три решения по банковскому регулированию – два из них направлены на снижение кредитных рисков в перегретом корпоративном сегменте, говорится на сайте Банка России.
Надбавка к капиталу
Банк России с 1 февраля 2025 г. установит так называемую национальную антициклическую надбавку при расчете нормативов достаточности капитала: сначала она составит 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля 2025 г. – уже 0,5%. ЦБ анонсировал повышение этой надбавки (с 2016 г. она была на нулевом значении) в августе – тогда предполагалось, что банки должны будут соблюдать ее с 1 июля 2025 г. и только на уровне 0,25% процента от активов, взвешенных по риску.
Но с тех пор рост корпоративного кредитования продолжился гораздо более высокими темпами, чем ожидал ЦБ, говорится в сообщении регулятора. За 9 месяцев года корпоративный портфель банков вырос на 14,5%, или на 10,6 трлн руб., и достиг 84,2 трлн руб. В октябре кредитование выросло еще на 2,2%. Сбербанк, с учетом собственных результатов за 9 месяцев, в новом прогнозе значительно улучшил рост портфеля сектора на 2024 г. – до 18–21% по итогам года против августовской оценки в 14–17%.
Если по потребительским кредитам и ипотеке, рост которых замедлился, банки активно формируют буфер капитала (1,1 трлн руб. на 1 октября) за счет макропруденциальных требований (прямые лимиты на выдачи и надбавки на капитал), то по быстрорастущему корпоративному портфелю запас капитала на покрытие системных рисков пока не формируется (в этом сегменте не применяются макропруденциальные меры), пишет ЦБ.
Значение показателя достаточности собственных средств сектора по нормативу Н1.0 снизилось с 13,3% на начало года до 12,1% на 1 октября, пишет ЦБ. Минимальное значение этого норматива – 8%, но ЦБ хочет, чтобы банки соблюдали его с «запасом» – у системно значимых игроков Н1.0 с учетом всех надбавок составляет минимум 11,5%, у всех остальных – 10,5%. Если банки не соблюдают эти надбавки, они ограничены в том числе в выплате дивидендов или вознаграждении топ-менеджменту.
В условиях кредитного перегрева банкам необходимо ускорить накопление буфера капитала для покрытия системных рисков, пишет ЦБ. Повышение антициклической надбавки будет способствовать большей устойчивости банков и более сбалансированному росту кредитования экономики. Дальнейший график повышения антициклической надбавки до целевого уровня в 1% ЦБ рассмотрит в 2025 г.
Надбавки в отдельных сегментах кредитования – это основной инструмент для формирования запаса капитала у банковского сектора в макропруденциальном регулировании, который на постоянной основе использует ЦБ: чем выше размер надбавки, тем больше буфера надо банку, чтобы выдать кредит. Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования (восходящая фаза кредитного цикла) по всем активам и распускается в случае кризиса.
Охлаждение корпоративных кредитов
Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний. Более половины прироста корпоративного портфеля в 2024 г. приходится на крупные компании, чей спрос на кредиты менее чувствителен к повышению процентных ставок, обращает внимание Банк России. Это может привести к росту закредитованности таких компаний и увеличить кредитные риски банков.
В целях повышения устойчивости сектора к таким рискам ЦБ впервые введет в макропруденциальное регулирование надбавки к коэффициентам риска по кредитным требованиям банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой. Также ЦБ установит на более высоком уровне минимальный коэффициент риска по кредитам крупнейшим юрлицам для тех банков, которые применяют подход на основе внутренних рейтингов заемщика (ПВР). Эти меры ЦБ намерен реализовать в первом полугодии 2025 г.
Больше ликвидности
Банк России временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). НКЛ обязаны соблюдать только 13 системно значимых банков – он определяется как отношение высоколиквидных активов (те, которые можно реализовать максимально быстро) к чистым оттокам денежных средств в течение следующих 30 дней.
Банк России скорректирует методику расчета максимально возможного лимита БКЛ, которая позволяет банкам восполнить величину недостатка высоколиквидных активов при расчете НКЛ. Расчет лимита для соблюдения НКЛ в период до 1 июля 2025 г. предусмотрит возможность получения банками БКЛ в большем объеме. При этом значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 г., а с 1 января до 1 июля 2025 г. – ниже 60%.
Расширение возможностей использования банками БКЛ для соблюдения НКЛ направлено на ограничение влияния этого норматива на ценообразование банковских продуктов.
Прочие параметры БКЛ (порядок расчета платы за право пользования и дифференцированные ставки платы), а также график выхода из послаблений по соблюдению НКЛ остаются неизменными. Методику расчета максимально возможного лимита БКЛ ЦБ доведет до банков дополнительно.
Регуляторный минимум НКЛ составляет 100%, но с 2020 г. ЦБ давал банкам из-за кризисов ряд послаблений, и к полному выполнению норматива они обязаны вернуться с марта 2024 г. Банки для выполнения норматива активно использовали БКЛ, но с марта они должны обеспечивать соблюдение НКЛ без кредитной линии на уровне 40%. Значение повышается на 10% каждые полгода, а к январю 2026 г. должно достичь 60%. Логика регулятора в том, чтобы банки поменьше пользовались БКЛ, увеличивали спрос на средства клиентов и в первую очередь – на депозиты физлиц, предлагая высокие ставки по вкладам, объясняет старший аналитик инвестбанка «Синара» Александр Афонин.
Замедлить компании
Указанные меры обусловлены необходимостью замедления динамики корпоративного кредитования, которое практически не реагирует на существенное повышение ключевой ставки (сейчас – 21%), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Во многом это связано с сохраняющимся высоким спросом со стороны крупнейших заемщиков, в том числе госкомпаний, которые закладывают ставки в будущие тарифы. При этом кредитование таких заемщиков практически не оказывает влияния на капитал крупных банков, отмечает эксперт. Меры со стороны должны оказать заметное влияние на возможности ряда крупных банков по кредитованию первоклассных заемщиков, что позволит заметно снизить динамику в корпоративном сегменте, уверен Доронкин.
Крупнейшие корпорации аккумулировали большой объем публичных и непубличных долгов в благоприятные для этого периоды с относительно низкими процентными ставками – с 2020 по середину 2023 г., не считая краткосрочного взлета стоимости фондирования весной 2022 г. (тогда ЦБ повысил ставку до 20%), говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Теперь эти долги нужно рефинансировать, чтобы не сжимать масштаб деятельности и сохранять финансовую устойчивость, поясняет эксперт. Кроме того, продолжает Беликов, у предприятий в последние годы возникает все больше слабо прогнозируемых расходов, связанных с импортозамещением, технологическим переоснащением, различными трансформационными процессами и изменением логистики.
В связи с высоким и слабо регулируемым спросом на заемные средства со стороны корпоративных заемщиков Банк России и вводит дополнительные ужесточения кредитования в регулировании, считает Беликов. Цель этих мер – предотвратить избыточный рост концентрации кредитных рисков на крупнейших в экономике заемщиках и увеличение их закредитованности до опасных пределов. Но, полагает эксперт, текущие рыночные ставки как по рыночным, так и по непубличным долговым инструментам «совсем не располагают к оптимизации долговой нагрузки». А для нормализации ситуации в долгосрочной перспективе нужно снижение ставок, резюмирует Беликов.