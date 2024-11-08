Промышленники предупредили ЦБ о стагнации производства из-за ключевой ставки

Самые мрачные прогнозы прозвучали из уст гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых», – отметил Гартунг. По его словам, обычные производства не выдерживают конкуренции с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и «естественными монополистами». Предприятия ОПК будут привлекать сотрудников и заемные ресурсы, невзирая на ставку. По его словам, соревноваться с оборонными заводами за кадры с точки зрения зарплат невозможно и переток рабочих прекратится только в двух случаях: либо изменятся регламенты, по которым рассчитываются цены гособоронзаказа, либо снизятся объемы самого госзаказа.