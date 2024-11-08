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Промышленники предупредили ЦБ о стагнации производства из-за ключевой ставки

Регулятор не согласился с аргументами бизнеса
Яков Тимаков
Пресс-служба Русского экономического форума

Бизнес воспользовался площадкой Русского экономического форума в Челябинске, чтобы высказать свое отношение к стоимости заемных ресурсов. Сначала уральские промышленники адресовали свои неутешительные подсчеты и прогнозы советнику председателя Банка России Кириллу Тремасову в ходе круглого стола, посвященного денежно-кредитной политике. Затем уже в ходе пленарной сессии президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупредил о сокращении инвестиций под влиянием высокой ключевой ставки, а главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предрек экономике стагнацию. Тремасов, которому пришлось одному за весь ЦБ отвечать на нападки предпринимателей, согласился «с диагнозом», но призвал не связывать все проблемы исключительно с величиной ключевой ставки (сейчас она составляет 21%).

Самые мрачные прогнозы прозвучали из уст гендиректора Челябинского кузнечно-прессового завода Андрея Гартунга. Он заявил, что из-за повышения ставки ключевые отрасли машиностроения могут «рухнуть». «Никакой конкурентный бизнес не может работать с кредитами под 27% годовых, когда твои китайские конкуренты получают кредиты дешевле 5% годовых», – отметил Гартунг. По его словам, обычные производства не выдерживают конкуренции с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и «естественными монополистами». Предприятия ОПК будут привлекать сотрудников и заемные ресурсы, невзирая на ставку. По его словам, соревноваться с оборонными заводами за кадры с точки зрения зарплат невозможно и переток рабочих прекратится только в двух случаях: либо изменятся регламенты, по которым рассчитываются цены гособоронзаказа, либо снизятся объемы самого госзаказа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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