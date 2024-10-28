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Аналитики предупредили о дальнейшем ужесточении политики ЦБ

Подняв ставку с целью замедления экономики, ЦБ тем не менее не ожидает снижения ВВП
Ксения Котченко
Пресс-служба ЦБ

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до исторического рекорда в 21%. Также вырос прогноз по уровню инфляции на конец 2024 г. до 8–8,5% с ожидавшихся в июле 6,5–7%. Прогноз на 2025 г. регулятор поднял с 4,0–4,5% до 4,5–5%. А вот ожидаемый уровень ВВП относительно июльских данных не изменился: ЦБ по-прежнему считает, что в 2024 г. показатель будет на уровне 3,5–4,0%, а в IV квартале 2024 г. – 2,0–3,0% в годовом выражении. В следующие два года ЦБ прогнозирует рост ВВП на 4%.

Ожидания ЦБ расходятся с последними прогнозами Минэкономразвития, где уверены, что инфляция по итогам 2024 г. составит 7,3%, а в 2025 г. – 3,7% (декабрь к декабрю), при условии что перегрев в российской экономике сменится переохлаждением, следует из прогноза социально-экономического развития, составленного Минэкономразвития на 2025–2027 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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