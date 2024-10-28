Аналитики предупредили о дальнейшем ужесточении политики ЦБ

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку с 19% до исторического рекорда в 21%. Также вырос прогноз по уровню инфляции на конец 2024 г. до 8–8,5% с ожидавшихся в июле 6,5–7%. Прогноз на 2025 г. регулятор поднял с 4,0–4,5% до 4,5–5%. А вот ожидаемый уровень ВВП относительно июльских данных не изменился: ЦБ по-прежнему считает, что в 2024 г. показатель будет на уровне 3,5–4,0%, а в IV квартале 2024 г. – 2,0–3,0% в годовом выражении. В следующие два года ЦБ прогнозирует рост ВВП на 4%.