Ждать ли волны дефолтов по корпоративным облигациям

Пока эмитенты в целом выдерживают повышение операционных затрат и процентных ставок, а большая часть дефолтов в этом году не были связаны с процентными и системными рисками, отмечают аналитики «Эксперт РА» в свежем обзоре долгового рынка. Но эффект от роста процентных ставок еще не полностью догнал заемщиков, так как многие брали долг с фиксированным процентом еще до цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Если высокие ставки будут сохраняться долго, запас прочности компаний по уровню процентной нагрузки может существенно истощиться, полагают в «Эксперт РА». Средняя ключевая ставка за этот год составит 17,5%, в следующем году – 17–20%, а в 2026 г. – 12–13%, следует из прогноза ЦБ.