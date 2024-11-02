Российский бизнес столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов

Российский бизнес столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны контрагентовЭто может стать первым сигналом грядущего роста банкротств
Российские компании в III квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. О такой проблеме говорят 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Результаты исследования вошли в ежеквартальный мониторинг союза. Компаний, пострадавших от неплатежей своих контрагентов, за июль – сентябрь стало на 15% больше (во II квартале эту проблему упоминали 22% респондентов). Совокупно в опросе приняло участие около 150 юридических лиц, 45% из которых представляют обрабатывающую промышленность. Второй по численности группой респондентов стали торговые компании, сообщил «Ведомостям» представитель РСПП. Опрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.
Такое изменение доли бизнеса, пострадавшего от неплатежей контрагентов, фиксируется РСПП впервые, отмечает представитель союза. Эта динамика может быть связана с ухудшением финансового положения ряда компаний и снижением доступности оборотных кредитов, полагают в РСПП. По данным мониторинга, заемные финансовые ресурсы остаются недоступными для 11% респондентов, о недостатке оборотных средств сообщают 22%.
Дорогие кредиты могут стать причиной массовых банкротств российских промышленных предприятий, заявлял в конце октября глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выступления на заседании Совфеда. По его словам, авансовый платеж за производство высокотехнологичной продукции составляет 30–40% от стоимости контракта, остальные же средства, необходимые для ее производства, предприятия вынуждены брать в кредит. Вся прибыль при действующих ставках съедается процентами, которые приходится отдавать банку, посетовал он.
Регулятор с доводами бизнеса не согласен. Сейчас в России порядка 1/3 компаний вообще не имеют процентных расходов по кредитам и развиваются исключительно за счет собственного капитала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы 31 октября.
По ее мнению, для такого эффективного бизнеса «с высокой отдачей на капитал» период высоких процентов по кредитам – это возможность увеличить свою долю на рынке за счет более закредитованных конкурентов. В условиях серьезных ограничений на российском рынке труда банкротства могут стать «благом для экономики», так как приведут к перераспределению «в сторону более эффективных компаний», заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» 1 ноября.
Количество корпоративных банкротств в России за три квартала текущего года выросло на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и составило 6392, следует из данных Федресурса. Основной прирост пришелся на I квартал (+53% к первым трем месяцам 2023 г.), показатель апреля – июня оказался выше прошлогоднего на 30%.
Сокращать расходы и наращивать инвестиции
По-прежнему остро для российского бизнеса стоит вопрос поставок сырья и комплектующих – об ухудшении в этой сфере говорят четверть опрошенных, следует из мониторинга. За последние три месяца этот показатель не изменился. Проблемы с логистикой коснулись 23% респондентов (+5 п. п. по сравнению со II кварталом), пишет РСПП. При этом, по данным опроса, российский бизнес стал реже испытывать сложности с поставкой оборудования и технологий (22% опрошенных в III квартале против 29% тремя месяцами ранее). Положительную динамику показывает и ситуация с платежами иностранным контрагентам: если во II квартале 28% респондентов не могли обеспечить их проведение, то в июне – сентябре с такой проблемой столкнулось уже на 7 п. п. меньше компаний.
Для того чтобы повысить эффективность своей работы, 66% компаний намерены сокращать расходы, следует из опроса. Большая часть респондентов (81%) станут меньше тратить на административные и хозяйственные нужды, 36% (опрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов. – «Ведомости») оптимизируют затраты на услуги, 23% – на сырье и комплектующие и еще 16% – на персонал, показывают результаты мониторинга РСПП. Кроме того, для улучшения показателей четверть опрошенных планирует повысить цены на продукцию, каждая десятая компания – продать часть непрофильных активов или отказаться от авансирования своих поставщиков.
При этом, несмотря на все сложности, в III квартале выросло число компаний, готовых сохранять или наращивать инвестиции: 35% против 22% в апреле – июне, показывают данные мониторинга. С 1 января 2025 г. заработает механизм федерального инвествычета для компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также для гостиниц и предприятий общественного питания. Согласно предложенным правительством условиям, они смогут вернуть 3% от понесенных затрат. Всего же из бюджета на компенсацию затрат для такого бизнеса будет выделено 150 млрд руб.
Плохой сигнал
Сезонно в III квартале могут возникать кассовые разрывы, также этот период совпал с ужесточением денежно-кредитной политики, что помешало уравновесить временные трудности с ликвидностью за счет кредитов, говорит директор ИНП РАН Александр Широв.
Если предприятия начали жаловаться на неплатежи (чего не было много лет), то это «довольно плохой сигнал для общего финансового состояния экономики, который может означать кризис ликвидности бизнеса», уверен директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Не исключен и рост числа банкротств, особенно среди закредитованных компаний, которым «очень тяжело рефинансировать кредит» в текущих условиях, продолжает эксперт. В этом случае ухудшение финансового состояния таких предприятий будет зависеть не только от их собственных действий, но и от банков, которые начнут ограничивать кредитование заемщика, если посчитают, что он с высокой вероятностью не расплатится в будущем по кредиту под 23%, рассуждает Буклемишев.
Улучшение ситуации в части платежей и поставок оборудования из-за рубежа может свидетельствовать о том, что бизнес «отчасти адаптировался к текущему уровню ограничений», отмечает представитель РСПП. Положительная динамика ответов относительно начала лета не отменяет того, что проблем еще довольно много, полагает Широв.