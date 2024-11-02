Российский бизнес столкнулся с резким ростом неплатежей со стороны контрагентов

Если предприятия начали жаловаться на неплатежи (чего не было много лет), то это «довольно плохой сигнал для общего финансового состояния экономики, который может означать кризис ликвидности бизнеса», уверен директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Не исключен и рост числа банкротств, особенно среди закредитованных компаний, которым «очень тяжело рефинансировать кредит» в текущих условиях, продолжает эксперт. В этом случае ухудшение финансового состояния таких предприятий будет зависеть не только от их собственных действий, но и от банков, которые начнут ограничивать кредитование заемщика, если посчитают, что он с высокой вероятностью не расплатится в будущем по кредиту под 23%, рассуждает Буклемишев.