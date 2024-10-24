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Страхование торговых кредитов восстанавливается после обвала в кризис

Сборы достигли уровней 2020 года, но до пиковых значений 2021 года еще не дошли
Мария Викулова
Наиболее кризисная фаза процесса переформатирования рынка страхования торговых кредитов прошла/ Максим Стулов / Ведомости

За первое полугодие 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше, чем за тот же период год назад. Это следует из опроса ведущих страховщиков брокером Remind. Такой рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет, говорит представитель брокера: сборы страховщиков по этому виду страхования за шесть месяцев все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.

Страхование торговых кредитов или дебиторской задолженности – это услуга, которая защищает поставщика товара от банкротства контрагента или длительных неплатежей с его стороны. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков. Благодаря такому полису поставщики (это могут быть как производители, так и дистрибуторы или дилеры) получают отсрочку платежа, которая варьируется в зависимости от отрасли, но зачастую составляет от 40 до 90 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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