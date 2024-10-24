Страхование торговых кредитов восстанавливается после обвала в кризис

Страхование торговых кредитов восстанавливается после обвала в кризисСборы достигли уровней 2020 года, но до пиковых значений 2021 года еще не дошли
За первое полугодие 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше, чем за тот же период год назад. Это следует из опроса ведущих страховщиков брокером Remind. Такой рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет, говорит представитель брокера: сборы страховщиков по этому виду страхования за шесть месяцев все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.
Страхование торговых кредитов или дебиторской задолженности – это услуга, которая защищает поставщика товара от банкротства контрагента или длительных неплатежей с его стороны. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков. Благодаря такому полису поставщики (это могут быть как производители, так и дистрибуторы или дилеры) получают отсрочку платежа, которая варьируется в зависимости от отрасли, но зачастую составляет от 40 до 90 дней.