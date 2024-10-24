Страхование торговых кредитов восстанавливается после обвала в кризис

За первое полугодие 2024 г. сборы по страхованию торговых кредитов составили 3,7 млрд руб., что на 36%, или 1 млрд руб., больше, чем за тот же период год назад. Это следует из опроса ведущих страховщиков брокером Remind. Такой рост подтверждает восстановление рынка после кризисных лет, говорит представитель брокера: сборы страховщиков по этому виду страхования за шесть месяцев все еще не достигли пиковых показателей 2021 г. (4,46 млрд руб.), но уже превзошли аналогичный период 2020 г.