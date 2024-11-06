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В ЦБ заявили о переломе тренда высокого роста корпоративного кредитования

Ведомости

В корпоративном кредитовании до последнего времени наблюдался тренд на бурный рост, но сейчас ситуация начала меняться. Об этом в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, пишет «Интерфакс».

«Корпоративный кредит рос довольно высокими темпами вплоть до октября включительно, судя по оперативным данным, до самого последнего времени. Сейчас ситуация начинает меняться, исходя из того, что мы слышим и от бизнеса, и от банков – последние недели, буквально», – сказал Заботкин.

Он добавил, что уровень процентных ставок до середины октября не был тем фактором, который серьезно ограничивал желание компаний брать дополнительные кредиты.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» говорила, что на рынке корпоративного кредитования Банк России зафиксировал перегрев – его годовой темп фиксируется на уровне 20%. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей, пояснила Данилова.

В обзоре ЦБ о развитии банковского сектора по итогам сентября сообщалось, что банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение превысило августовский показатель (1,9%). В целом за девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., показав рост на 14,5%. Год назад динамика была медленнее – девятимесячный рост составлял 8,1 трлн руб., или 13,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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