В ЦБ заявили о переломе тренда высокого роста корпоративного кредитования
«Корпоративный кредит рос довольно высокими темпами вплоть до октября включительно, судя по оперативным данным, до самого последнего времени. Сейчас ситуация начинает меняться, исходя из того, что мы слышим и от бизнеса, и от банков – последние недели, буквально», – сказал Заботкин.
Он добавил, что уровень процентных ставок до середины октября не был тем фактором, который серьезно ограничивал желание компаний брать дополнительные кредиты.
1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» говорила, что на рынке корпоративного кредитования Банк России зафиксировал перегрев – его годовой темп фиксируется на уровне 20%. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей, пояснила Данилова.
В обзоре ЦБ о развитии банковского сектора по итогам сентября сообщалось, что банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение превысило августовский показатель (1,9%). В целом за девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., показав рост на 14,5%. Год назад динамика была медленнее – девятимесячный рост составлял 8,1 трлн руб., или 13,5%.