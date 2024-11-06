В ЦБ заявили о переломе тренда высокого роста корпоративного кредитования

«Корпоративный кредит рос довольно высокими темпами вплоть до октября включительно, судя по оперативным данным, до самого последнего времени. Сейчас ситуация начинает меняться, исходя из того, что мы слышим и от бизнеса, и от банков – последние недели, буквально», – сказал Заботкин.