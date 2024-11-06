Все сегменты кредитования замедлились в октябре

Сегмент кредитов наличными сокращается пятый месяц подряд: в октябре банки выдали чуть более 1,9 млн ссуд на 309 млрд руб., что на 23,4% по количеству и на 28,2% меньше по отношению к объемам сентября. Год к году объем выдач также значительно сократился – на 43%, а в количественном выражении на 36,5%. Средний размер выданного кредита за октябрь относительно сентября снизился на 6,2% до 159 000 руб. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе, действующими охлаждающими мерами ЦБ, отмечает Матенкова.