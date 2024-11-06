Все сегменты кредитования замедлились в октябре

Все сегменты кредитования замедлились в октябреСказались меры ЦБ по охлаждению рынка
В октябре банки предоставили гражданам кредитов на 871 млрд руб., что на 19,6%, или 211,8 млрд руб., ниже показателей сентября. В годовой динамике объемы выдач также значительно уступают прошлогодним – они ниже на 43,3%. За 10 месяцев банки выдали кредитов на 12 трлн руб., что на 13,7% ниже год к году.
Снижение объемов выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования в октябре.
Наибольший спад произошел в автокредитовании, которое в сентябре (перед повышением утильсбора с 1 октября) показало рекордные по объемам выдачи на уровне 247,9 млрд руб. В октябре банки выдали 122 500 кредитов на 167,7 млрд руб., что ниже показателей сентября на 28,9% и 32,4%, соответственно. Но в годовой динамике сегмент показал рост – на 10% по количеству выданных автокредитов и на 0,43% по объему. Средний чек ссуды на авто снижается третий месяц подряд и по итогам октября составил 1,37 млн руб., потеряв относительно сентября 4,9%.
Помимо повышения утильсбора на выдачи могли повлиять удорожание автокредитов из-за роста ставок и ужесточения кредитной политики ЦБ в сегменте, считает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова: с 1 июля российские банки обязаны применять повышенные коэффициенты риска по автокредитам, выданным заемщикам со средней и высокой долговой нагрузкой.
Наименьшее снижение объема выдач произошло в ипотеке: граждане в октябре оформили жилищных кредитов на 360 млрд руб. (на 1,7% меньше сентября). Но в количественном выражении, напротив, наблюдается рост выдач на 3,1% относительно месяца ранее – 79,6 млн кредитов. В годовой динамике сегмент сильно уступает прошлогодним значениям – на 58% по количеству и на 53,5% по объему. Средний размер выдаваемого жилищного кредита также показал снижение (-4,7%) до 4,52 млн руб.
После падения выдач в июле 2024 г. более чем на 50% из-за отмены льготной ипотеки, а также из-за меняющихся условий других программ с господдержкой, на которые ранее приходилась основная часть кредитов, объемы выдач ипотеки остаются на низком уровне, указывает Матенкова.
Сегмент кредитов наличными сокращается пятый месяц подряд: в октябре банки выдали чуть более 1,9 млн ссуд на 309 млрд руб., что на 23,4% по количеству и на 28,2% меньше по отношению к объемам сентября. Год к году объем выдач также значительно сократился – на 43%, а в количественном выражении на 36,5%. Средний размер выданного кредита за октябрь относительно сентября снизился на 6,2% до 159 000 руб. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться, в том числе, действующими охлаждающими мерами ЦБ, отмечает Матенкова.
Объем выдач POS-кредитов (в точках продаж) в октябре достиг 33,8 млрд руб., сократившись за месяц на 10,4%. По отношению к октябрю 2023 г. показатель упал на 32,2%. В количественном соотношении выдачи упали на 9,2% относительно сентября и 34% относительно октября годом ранее – до 1,12 млн штук. Средний размер POS-кредита в октябре также снизился по сравнению с месяцем ранее на 1,2%, составив 30 200 руб.