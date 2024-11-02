ЦБ оставил список системно значимых банков без изменений

RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В течение 2024 г. Райффайзенбанк постепенно вводил ряд ограничений, в том числе перестал открывать накопительные счета и начислять по ним проценты, совершать исходящие переводы в валюте для всех клиентов финансовой организации, за исключением некоторых крупных и международных корпоративных клиентов. Также ограничение не коснулось трансграничных платежей в рублях.