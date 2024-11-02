ЦБ оставил список системно значимых банков без изменений

ЦБ оставил список системно значимых банков без измененийРанее аналитики предполагали исключение из перечня Росбанка, «ФК Открытие» и Райффайзенбанка
Банк России не изменил перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) – как и год назад, в нем остались 13 банков. В списке по-прежнему значатся «ФК Открытие» и Росбанк, которые в 2025 г. могут отказаться от лицензий из-за интеграционных процессов с ВТБ и Т-банком соответственно. Также остались две «дочки» иностранных банков – Райффайзенбанк и «Юникредит банк», которые за последний год сильно сократили деятельность в России из-за давления со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) на их материнские компании.
Список не менялся с 2021 г., когда в него попал Т-банк. За год до этого ЦБ включил в перечень Совкомбанк. Сейчас в список входят «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. На перечисленные банки приходится 79% совокупных активов банковского сектора страны, указал ЦБ.
Ранее аналитики полагали, что при пересмотре перечня СЗКО из него могут быть исключены Росбанк, «ФК Открытие» и Райффайзенбанк, писали «Ведомости». По итогам III квартала размер активов Росбанка составлял 2,11 трлн руб., «ФК Открытие» – 1,14 трлн руб., Райффайзенбанка – 1,92 трлн руб., «Юникредит банка» – 884,8 млрд руб., следует из данных «Интерфакс ЦЭА».
Перечень СЗКО в России формируется с 2015 г. В него входят крупнейшие кредитные организации, от финансового состояния которых зависит устойчивость всей банковской системы. ЦБ формирует список СЗКО на основании совокупности информации о банке, в первую очередь о количественных показателях деятельности – величине балансовых активов и кредитного риска, объема вкладов физлиц, привлеченных и размещенных средств от других финансовых организаций, в том числе от нерезидентов.
Согласно методике (описана в указании ЦБ № 5778-У), в список должны включаться банки, на которые приходится не менее 60% совокупных активов сектора. Банк России еще в 2020 г. анонсировал планы по пересмотру подхода к составлению списка СЗКО.
ЦБ предъявляет к системно значимым банкам повышенные регуляторные требования. Кроме надбавки за поддержание достаточности капитала в размере 2,5% они должны поддерживать надбавку за системную значимость в размере 1%. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала для СЗКО с надбавками должен составлять 11,5%.
Никакие изменения в список СЗКО не вносятся ввиду отсутствия необходимости в них и чтобы «не раскачивать лодку», считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Нет никакой практической пользы от исключения из перечня кредитных организаций, находящихся в процессе поглощения, потому что если кого-то исключить, вкладчики и инвесторы это могут истолковать как негативный сигнал, что никому не нужно, поясняет он. Поглощаемые банки будут присоединены к другим банкам, и после того, как их самостоятельные лицензии прекратят действовать, очистка списка СЗКО произойдет автоматически и без лишних кривотолков, рассуждает Беликов.
Что касается банков с иностранным капиталом, продолжает Беликов, несмотря на сокращение спектра проводимых операций и отсутствие активного привлечения новых клиентов, они остаются крупными и значимыми для сектора «хотя бы просто по размерным показателям». К тому же их стратегическая неопределенность имеет шансы разрешиться рано или поздно, уверен он.
ЦБ при составления списка пока руководствовался формальными признаками, полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. «ФК Открытие», Росбанк, Райффайзенбанк и «Юникредит банк» по масштабам бизнеса и другим параметрам по-прежнему соответствуют критериям системной значимости, поэтому они и остались в списке, рассуждает он. Но при следующем пересмотре списка изменения уже будут, считает аналитик. «ФК Открытие» и Росбанк перестанут существовать как отдельные банки, поэтому будут исключены, рассуждает Додонов. По поводу Райффайзенбанка и «Юникредит банка» он затрудняется давать прогноз, полагая, что все будет зависеть от того, как быстро они продолжат сокращать операции в России.
Изменения на рынке
«ФК Открытие» вошел в состав группы ВТБ в конце 2022 г. А в 2024 г. начался период активной интеграции – клиентские базы двух банков объединили и всех желающих перевели на обслуживание в ВТБ. «ФК Открытие» перестал открывать продукты под собственным брендом, предлагая клиентам продукты ВТБ. В январе 2025 г. ВТБ планирует присоединить «ФК Открытие» к БМ-банку (ВТБ его санирует), писали «Ведомости». Последним этапом масштабной реорганизации станет присоединение БМ-банка к ВТБ 1 мая 2025 г.
В августе состоялась юридическая интеграция Росбанка в одну группу с Т-банком, а в финансовой отчетности «ТКС холдинга» за девять месяцев по РСБУ уже были включены итоги деятельности Росбанка. В сентябре стали известны планы по интеграции двух входящих в холдинг банков: в начале следующего года Росбанк сдаст банковскую лицензию и присоединится к Т-банку в качестве филиала.
В то же время на российских «дочек» европейских банков давят сразу с нескольких сторон. В частности, ЕЦБ в апреле 2024 г. направил предписания о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (RBI) и итальянской финансовой группе UniCredit.
RBI сообщила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 г., но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. Согласно требованию ЕЦБ, кредитный портфель российского Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 г. по сравнению с III кварталом 2023 г. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В течение 2024 г. Райффайзенбанк постепенно вводил ряд ограничений, в том числе перестал открывать накопительные счета и начислять по ним проценты, совершать исходящие переводы в валюте для всех клиентов финансовой организации, за исключением некоторых крупных и международных корпоративных клиентов. Также ограничение не коснулось трансграничных платежей в рублях.
На 1 октября текущего года объем средств физических лиц на депозитах в Райффайзенбанке упал ниже 1 млрд руб. – до 867,1 млн руб., писал РБК. Отдельно за сентябрь остатки средств на срочных вкладах сократились на 29,8%, или на 368,1 млн руб. При этом в начале февраля 2022 г. физлица держали за вкладах в банке около 41 млрд руб., из которых 65,4% средств приходились на депозиты сроком до года.
В конце июня UniCredit, которой принадлежит российский «Юникредит банк», также объявила о планах по сокращению бизнеса в России: в 2025 г. международные платежи должны составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, вклады – менее 2 млрд евро, а трансграничные риски на Россию должны сократиться практически до нуля. Одновременно с этим стало известно, что группа обратилась в высший суд ЕС общей юрисдикции, чтобы получить разъяснения по поводу требования ЕЦБ о сокращении присутствия в России.
Банк России в сентябре направил «дочкам» европейских банков в России предписание, в котором запретил им «отказывать в проведении переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких переводов на основании подходов, не соответствующих российскому закону». Среди требований регулятора значился также запрет на передачу материнским организациям или другим участникам группы компаний информации о своих клиентах в России, включая персональные данные, для формирования каких-либо перечней или белых списков.