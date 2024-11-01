Центробанк зафиксировал кредитный перегрев на рынке корпоративного кредитования
На рынке корпоративного кредитования Банк России зафиксировал перегрев. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей. Об этом директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».
По словам Даниловой, замедление выдачи розничных кредитов происходит с июля. Если раньше ежемесячные темпы роста фиксировались на уровне 2%, то сейчас они составляют менее 1%, отмечает директор департамента. При этом корпоративное кредитование продолжает расти. Его годовой темп фиксируется на уровне 20%. Из-за этого «кредитный перегрев однозначно имеет место», заключила Данилова.
Директор департамента считает, что до «кредитного пузыря мы еще не дожили», так как Банк России активно принимает меры в этом направлении.
Банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение превысило августовский показатель (1,9%), отмечалось в обзоре ЦБ развития банковского сектора по итогам сентября.