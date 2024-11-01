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Центробанк зафиксировал кредитный перегрев на рынке корпоративного кредитования

Ведомости

На рынке корпоративного кредитования Банк России зафиксировал перегрев. Произошло это из-за низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей. Об этом директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше».

По словам Даниловой, замедление выдачи розничных кредитов происходит с июля. Если раньше ежемесячные темпы роста фиксировались на уровне 2%, то сейчас они составляют менее 1%, отмечает директор департамента. При этом корпоративное кредитование продолжает расти. Его годовой темп фиксируется на уровне 20%. Из-за этого «кредитный перегрев однозначно имеет место», заключила Данилова.

Директор департамента считает, что до «кредитного пузыря мы еще не дожили», так как Банк России активно принимает меры в этом направлении.

Банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение превысило августовский показатель (1,9%), отмечалось в обзоре ЦБ развития банковского сектора по итогам сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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