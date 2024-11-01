Центробанк зафиксировал кредитный перегрев на рынке корпоративного кредитования

По словам Даниловой, замедление выдачи розничных кредитов происходит с июля. Если раньше ежемесячные темпы роста фиксировались на уровне 2%, то сейчас они составляют менее 1%, отмечает директор департамента. При этом корпоративное кредитование продолжает расти. Его годовой темп фиксируется на уровне 20%. Из-за этого «кредитный перегрев однозначно имеет место», заключила Данилова.