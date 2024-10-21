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Компании продолжают активно занимать у банков

Рост корпоративных кредитов обусловлен уверенностью компаний в будущем спросе
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости

Корпоративное кредитование вопреки высоким ставкам не замедляется. В сентябре, несмотря на то что со второй половины месяца ключевая ставка уже составляла 19%, банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение даже превысило августовский показатель (1,9%), говорится в обзоре ЦБ развития банковского сектора по итогам сентября. С учетом того что вложения банков в облигации компаний немного сократились, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору за месяц вырос на 1,5 трлн руб., или на 1,7%.

За девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., показав рост на 14,5%. Год назад динамика была медленнее – девятимесячный рост составлял 8,1 трлн руб., или 13,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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