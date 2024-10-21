Компании продолжают активно занимать у банков

Корпоративное кредитование вопреки высоким ставкам не замедляется. В сентябре, несмотря на то что со второй половины месяца ключевая ставка уже составляла 19%, банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение даже превысило августовский показатель (1,9%), говорится в обзоре ЦБ развития банковского сектора по итогам сентября. С учетом того что вложения банков в облигации компаний немного сократились, общий объем кредитных требований к корпоративному сектору за месяц вырос на 1,5 трлн руб., или на 1,7%.