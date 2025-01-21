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Российские компании урегулировали спор за акции совладельца Strabag

Арбитражный суд Москвы поставил точку в этом деле
Артем Кульша
NurPhoto via AFP
NurPhoto via AFP

АО «Илиадис» и МКАО «Валтура холдингз лимитед» урегулировали спор в Арбитражном суде Москвы за акции калининградского МКАО «Распериа трейдинг лимитед», которое в свою очередь является совладельцем австрийского строительного концерна Strabag SE. На заседании 20 января суд принял отказ «Илиадиса» от иска к «Валтуре».

Долю в Strabag с 2007 г. через «Распериа» контролировал Олег Дерипаска, но из-за персональных санкций ЕС против бизнесмена в апреле 2022 г. она была заблокирована. О том, что «Распериа» перешла в собственность «Илиадиса», а Дерипаска отказался от косвенного контроля над этой компанией, Strabag сообщил 27 марта 2024 г. В июне того же года под санкции ЕС попали уже «Распериа», «Илиадис», ООО «Титул» (материнская компания «Илиадиса») вместе со своим владельцем бизнесменом Дмитрием Белоглазовым – якобы за помощь Дерипаске в уклонении от санкций: ранее в мае те же лица по тем же основаниям попали под санкции США. В июле «Илиадис» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «Валтуре» с требованием отменить сделку в связи с изменением стоимости актива после введения санкций. В ходе рассмотрения иска в суде стало известно, что «Илиадис» купил «Распериа» у «Валтуры» за 7 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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