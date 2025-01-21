Российские компании урегулировали спор за акции совладельца Strabag

Долю в Strabag с 2007 г. через «Распериа» контролировал Олег Дерипаска, но из-за персональных санкций ЕС против бизнесмена в апреле 2022 г. она была заблокирована. О том, что «Распериа» перешла в собственность «Илиадиса», а Дерипаска отказался от косвенного контроля над этой компанией, Strabag сообщил 27 марта 2024 г. В июне того же года под санкции ЕС попали уже «Распериа», «Илиадис», ООО «Титул» (материнская компания «Илиадиса») вместе со своим владельцем бизнесменом Дмитрием Белоглазовым – якобы за помощь Дерипаске в уклонении от санкций: ранее в мае те же лица по тем же основаниям попали под санкции США. В июле «Илиадис» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «Валтуре» с требованием отменить сделку в связи с изменением стоимости актива после введения санкций. В ходе рассмотрения иска в суде стало известно, что «Илиадис» купил «Распериа» у «Валтуры» за 7 млрд руб.