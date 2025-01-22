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Количество отказов в потребкредитах резко снизилось за последние два года

Это связано с разгоном кредитования после экстравысоких ставок в первой половине 2022 года
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Среднее количество отказов одному заемщику-гражданину в любом кредите заметно снижается с конца 2022 г.: если с 2019 г. по III квартал 2022 г. этот показатель в среднем был на уровне 9, то в IV квартале того же года он резко упал до 3,69 и затем продолжил снижение, достигнув в конце 2024 г. 3,23. Такие данные впервые посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Они отражают количество отказов, которые получил заемщик, прежде чем его заявка на кредит была одобрена.

Динамика снижения среднего количества отказов неоднородная, следует из данных ОКБ. Например, в течение прошлого года среднее количество отказов росло три квартала на фоне мер Банка России по охлаждению рынка – показатель увеличился за этот период на 37,5% до 4,87.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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