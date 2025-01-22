Количество отказов в потребкредитах резко снизилось за последние два года

Количество отказов в потребкредитах резко снизилось за последние два годаЭто связано с разгоном кредитования после экстравысоких ставок в первой половине 2022 года
Среднее количество отказов одному заемщику-гражданину в любом кредите заметно снижается с конца 2022 г.: если с 2019 г. по III квартал 2022 г. этот показатель в среднем был на уровне 9, то в IV квартале того же года он резко упал до 3,69 и затем продолжил снижение, достигнув в конце 2024 г. 3,23. Такие данные впервые посчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Они отражают количество отказов, которые получил заемщик, прежде чем его заявка на кредит была одобрена.
Динамика снижения среднего количества отказов неоднородная, следует из данных ОКБ. Например, в течение прошлого года среднее количество отказов росло три квартала на фоне мер Банка России по охлаждению рынка – показатель увеличился за этот период на 37,5% до 4,87.
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