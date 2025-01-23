Россияне все больше средств держат на вкладах

В ВТБ средняя сумма выросла за минувший год на 14,54% – с 502 000 до 575 000 руб., в «Почта банке» – на 3% до 488 000 руб., в «Абсолют банке» – на 4% почти до 800 000 руб., поделились их представители. В Совкомбанке средний размер вклада на конец года оказался на 6% выше, чем годом ранее, и на 12% выше относительно начала 2023 г. Абсолютных значений представитель банка не привел.