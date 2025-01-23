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Россияне все больше средств держат на вкладах

Средний чек депозита на «Финуслугах» достиг 500 000 рублей
Мария Викулова
В прошлом году постоянно растущая ключевая ставка заставляла вкладчиков аккумулировать все больше средств на вкладах, отказываясь от трат в пользу сбережений
В прошлом году постоянно растущая ключевая ставка заставляла вкладчиков аккумулировать все больше средств на вкладах, отказываясь от трат в пользу сбережений / Евгений Разумный / Ведомости

Средний чек одного депозита на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» вырос в 2024 г. почти на 22% – с 411 000 руб. в январе до 500 000 руб. к концу года, говорится в сообщении платформы. Рост среднего размера вклада фиксируют также в ВТБ, «Почта банке», Новикомбанке, Совкомбанке и «Абсолют банке».

В ВТБ средняя сумма выросла за минувший год на 14,54% – с 502 000 до 575 000 руб., в «Почта банке» – на 3% до 488 000 руб., в «Абсолют банке» – на 4% почти до 800 000 руб., поделились их представители. В Совкомбанке средний размер вклада на конец года оказался на 6% выше, чем годом ранее, и на 12% выше относительно начала 2023 г. Абсолютных значений представитель банка не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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