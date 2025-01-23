Россияне все больше средств держат на вкладах

Россияне все больше средств держат на вкладахСредний чек депозита на «Финуслугах» достиг 500 000 рублей
Средний чек одного депозита на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» вырос в 2024 г. почти на 22% – с 411 000 руб. в январе до 500 000 руб. к концу года, говорится в сообщении платформы. Рост среднего размера вклада фиксируют также в ВТБ, «Почта банке», Новикомбанке, Совкомбанке и «Абсолют банке».
В ВТБ средняя сумма выросла за минувший год на 14,54% – с 502 000 до 575 000 руб., в «Почта банке» – на 3% до 488 000 руб., в «Абсолют банке» – на 4% почти до 800 000 руб., поделились их представители. В Совкомбанке средний размер вклада на конец года оказался на 6% выше, чем годом ранее, и на 12% выше относительно начала 2023 г. Абсолютных значений представитель банка не привел.
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