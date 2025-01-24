МФО выставили на продажу рекордный объем долгов в 2024 году

МФО выставили на продажу рекордный объем долгов в 2024 годуЭто связано с ростом микрокредитования и снижением цен на просрочку в конце года
Выставленные на продажу просроченные долги микрофинансовых организаций (МФО) и объем закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов в 2024 г. стали рекордными за последние три года – МФО предложили 125 млрд руб., а взыскатели купили 89 млрд руб. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, с которыми ознакомились «Ведомости». Доля закрытых сделок оказалась меньше итогов 2023 г. почти на 15 п. п. – 71,3%, зато цена закрытия выросла на 1,6 п. п. до 17,1%.
Для сравнения, в 2022 и в 2023 гг. МФО выставили долгов на 80,2 млрд и 75 млрд руб. соответственно. Объем купленной коллекторами просрочки в эти периоды оказался на довольно высоком уровне, составив 55,7 млрд руб. (65% от всего выставленного на продажу объема) в 2022 г. и 68 млрд руб. (86%) в 2023 г. Но средняя цена закрытия сделок была существенно ниже прошлогодней: в 2022 г. она составила 13,7%, а затем – 15,5%.