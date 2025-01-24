МФО выставили на продажу рекордный объем долгов в 2024 году

Для сравнения, в 2022 и в 2023 гг. МФО выставили долгов на 80,2 млрд и 75 млрд руб. соответственно. Объем купленной коллекторами просрочки в эти периоды оказался на довольно высоком уровне, составив 55,7 млрд руб. (65% от всего выставленного на продажу объема) в 2022 г. и 68 млрд руб. (86%) в 2023 г. Но средняя цена закрытия сделок была существенно ниже прошлогодней: в 2022 г. она составила 13,7%, а затем – 15,5%.