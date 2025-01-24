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МФО выставили на продажу рекордный объем долгов в 2024 году

Это связано с ростом микрокредитования и снижением цен на просрочку в конце года
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выставленные на продажу просроченные долги микрофинансовых организаций (МФО) и объем закрытых сделок по их покупке со стороны коллекторов в 2024 г. стали рекордными за последние три года – МФО предложили 125 млрд руб., а взыскатели купили 89 млрд руб. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, с которыми ознакомились «Ведомости». Доля закрытых сделок оказалась меньше итогов 2023 г. почти на 15 п. п. – 71,3%, зато цена закрытия выросла на 1,6 п. п. до 17,1%.

Для сравнения, в 2022 и в 2023 гг. МФО выставили долгов на 80,2 млрд и 75 млрд руб. соответственно. Объем купленной коллекторами просрочки в эти периоды оказался на довольно высоком уровне, составив 55,7 млрд руб. (65% от всего выставленного на продажу объема) в 2022 г. и 68 млрд руб. (86%) в 2023 г. Но средняя цена закрытия сделок была существенно ниже прошлогодней: в 2022 г. она составила 13,7%, а затем – 15,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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