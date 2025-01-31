ЗАО «Балчуг капитал» приобретет 100% долей в «Голдман сакс банк»Соответствующее распоряжение подписал президент Путин
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о разрешении ЗАО «Балчуг капитал» приобрести 100% долей в уставном капитале ООО «Голдман сакс банк». Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Решение принято в рамках п. 5 указа президента от 5 августа 2022 г. №520 о применении экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и организаций, отмечается в документе.
В 2023 г. Forbes писал, что Фонд Balchug Capital управляет активами, сумма которых составит более $250 млн. Фонд создали братья Вардан и Давид Амарян в 2009 г. Давид Амарян на протяжении пяти лет до этого работал в инвестиционной компании «Тройка-диалог», основателем которой был Рубен Варданян.
В 2013 г. Forbes отмечал, что инвестфонд находился на втором месте по доходности в РФ. Компания до 2012 г. имела название BCD Partners, но после братья назвали компанию по названию села, в котором проводили лето. Сейчас он называется Фонд Balchug Capital.
В 2023 г. Balchug Capital стал новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе. До этого компания приобрела у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky (76 000 кв. м), расположенный рядом с аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге.