ЗАО «Балчуг капитал» приобретет 100% долей в «Голдман сакс банк»

В 2023 г. Balchug Capital стал новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе. До этого компания приобрела у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky (76 000 кв. м), расположенный рядом с аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге.