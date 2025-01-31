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ЗАО «Балчуг капитал» приобретет 100% долей в «Голдман сакс банк»

Соответствующее распоряжение подписал президент Путин
Татьяна Князькова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о разрешении ЗАО «Балчуг капитал» приобрести 100% долей в уставном капитале ООО «Голдман сакс банк». Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Решение принято в рамках п. 5 указа президента от 5 августа 2022 г. №520 о применении экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и организаций, отмечается в документе.

В 2023 г. Forbes писал, что Фонд Balchug Capital управляет активами, сумма которых составит более $250 млн. Фонд создали братья Вардан и Давид Амарян в 2009 г. Давид Амарян на протяжении пяти лет до этого работал в инвестиционной компании «Тройка-диалог», основателем которой был Рубен Варданян.

В 2013 г. Forbes отмечал, что инвестфонд находился на втором месте по доходности в РФ. Компания до 2012 г. имела название BCD Partners, но после братья назвали компанию по названию села, в котором проводили лето. Сейчас он называется Фонд Balchug Capital.

В 2023 г. Balchug Capital стал новым владельцем торгово-развлекательного центра «Метрополис» (205 000 кв. м), который находится рядом со ст. м. «Войковская» на Ленинградском шоссе. До этого компания приобрела у финских компаний EKE и Vicus бизнес-центр Pulkovo Sky (76 000 кв. м), расположенный рядом с аэропортом «Пулково» в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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