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Банки оценили увеличение компенсации по льготной ипотеке

Это позволит покрыть их выпадающие доходы, так как с осени 2024 года выдачи таких кредитов стали нерентабельны
Наталья Заруцкая
На экономику льготной ипотеки влияет не только размер возмещения, но и меры регулирования
На экономику льготной ипотеки влияет не только размер возмещения, но и меры регулирования / Евгений Разумный / Ведомости

Российское правительство увеличило банкам размер компенсации их выпадающих доходов при выдаче семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, мера позволит поддержать выдачу льготных кредитов, говорится в сообщении Минфина. Банкиры положительно оценили инициативу, так как с осени 2024 г. выдачи льготных кредитов стали для них нерентабельны из-за роста стоимости привлечения.

Уровень возмещения для банков увеличится до 3 п. п. на весь срок действия по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах. А по кредитам, выданным за этот период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п. Таким образом, в рамках семейной ипотеки на квартиру маржинальность увеличивается на 1 п. п., по ИЖС – на 1,5 п. п., поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. По дальневосточной и арктической ипотеке рост составил 1,5 и 2 п. п. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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