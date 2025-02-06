Банки оценили увеличение компенсации по льготной ипотеке

Банки оценили увеличение компенсации по льготной ипотекеЭто позволит покрыть их выпадающие доходы, так как с осени 2024 года выдачи таких кредитов стали нерентабельны
Российское правительство увеличило банкам размер компенсации их выпадающих доходов при выдаче семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, направленной на снижение инфляции, мера позволит поддержать выдачу льготных кредитов, говорится в сообщении Минфина. Банкиры положительно оценили инициативу, так как с осени 2024 г. выдачи льготных кредитов стали для них нерентабельны из-за роста стоимости привлечения.
Уровень возмещения для банков увеличится до 3 п. п. на весь срок действия по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах. А по кредитам, выданным за этот период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п. Таким образом, в рамках семейной ипотеки на квартиру маржинальность увеличивается на 1 п. п., по ИЖС – на 1,5 п. п., поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. По дальневосточной и арктической ипотеке рост составил 1,5 и 2 п. п. соответственно.