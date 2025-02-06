Банки оценили увеличение компенсации по льготной ипотеке

Уровень возмещения для банков увеличится до 3 п. п. на весь срок действия по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах. А по кредитам, выданным за этот период на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), возмещение вырастет до 3,5 п. п. Таким образом, в рамках семейной ипотеки на квартиру маржинальность увеличивается на 1 п. п., по ИЖС – на 1,5 п. п., поясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. По дальневосточной и арктической ипотеке рост составил 1,5 и 2 п. п. соответственно.