Модульбанк перезапускает филиал «Хайс»

Филиал Модульбанка «Хайс», запущенный в 2021 г. как онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей, объявил об обновлении стратегии, состава команды и продуктовой линейки с февраля 2025 г. Теперь он позиционирует себя как первый в России лайфстайл-банк без тарифов для ИП, рассказал «Ведомостям» представитель Модульбанка.