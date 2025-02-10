Модульбанк перезапускает филиал «Хайс»Сервис вводит ряд бесплатных услуг для ИП, а зарабатывать надеется на донатах
Филиал Модульбанка «Хайс», запущенный в 2021 г. как онлайн-сервис для индивидуальных предпринимателей, объявил об обновлении стратегии, состава команды и продуктовой линейки с февраля 2025 г. Теперь он позиционирует себя как первый в России лайфстайл-банк без тарифов для ИП, рассказал «Ведомостям» представитель Модульбанка.
Возглавит обновленный «Хайс» Павел Семенов, который до этого был председателем правления Модульбанка.
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