Граждане стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов

Граждане стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитовСлужба финуполномоченного фиксирует рост обращений пострадавших от мошенников
Служба финансового уполномоченного фиксирует устойчивый рост обращений граждан с жалобами на списание денежных средств в результате мошеннических действий, рассказала «Ведомостям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. их количество выросло в 1,6 раза – с 1500 практически до 2500. Речь идет о хищениях денег с текущих счетов и депозитов, а также оформлении кредитов с последующим выводом средств.
При этом в январе 2025 г., по словам Максимовой, служба фиксирует рост числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только сами вложенные средства, но и всю доходность по ним, пояснила она. Точное количество обращений и динамику роста финомбудсмен не назвала. На 1 января 2025 г. граждане хранили в банках 57,5 трлн руб., следует из последних данных ЦБ. Всего с 2024 г. средства населения выросли на 12,6 трлн руб. (+28%).