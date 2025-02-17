Граждане стали чаще жаловаться на хищения денег с депозитов

При этом в январе 2025 г., по словам Максимовой, служба фиксирует рост числа обращений, связанных с досрочным расторжением мошенниками договоров вклада от имени заявителя. В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только сами вложенные средства, но и всю доходность по ним, пояснила она. Точное количество обращений и динамику роста финомбудсмен не назвала. На 1 января 2025 г. граждане хранили в банках 57,5 трлн руб., следует из последних данных ЦБ. Всего с 2024 г. средства населения выросли на 12,6 трлн руб. (+28%).