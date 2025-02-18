Чего ждать на рынке страхования жизни в 2025 году

Чего ждать на рынке страхования жизни в 2025 годуВ 2024 году выплаты росли быстрее сборов из-за высокой ключевой и спроса на короткие полисы
За весь 2024 год страховщики жизни собрали 2,1 трлн руб. премий – это в 2,6 раза превышает результат 2023 г., следует из предварительных данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Но в 2024 г. темпы роста выплат всего рынка оказались быстрее и увеличились в 3 раза, достигнув 1,4 трлн руб.
Итоги превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики, отметил на пресс-конференции 17 февраля вице-президент ВСС Глеб Яковлев. В «Эксперт РА» в январе 2025 г. оценивали сборы сегмента на уровне 1,6 трлн руб. Банк России итоги 2024 г. еще не раскрыл.
А в IV квартале выплаты страховщиков жизни превысили сборы – 918 млрд руб. против 890 млрд премий, следует из данных ВСС. Никогда в истории страхования жизни выплаты не превышали сборы, заявил в ходе пресс-конференции ВСС 17 февраля генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич.
Каким был 2024 год
Драйвером рынка, как и в 2023 г., стало накопительное страхование жизни (НСЖ): премии в 2024 г. росли рекордными темпами и увеличились год к году в 4,1 раза до 1,4 трлн руб. Выплаты в этом сегменте тоже росли быстрее – в 5,7 раза до 876 млрд руб. против 152 млрд в 2023 г.
Сборы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) выросли в 2,4 раза до 502 млрд руб. Выплаты по таким полисам росли медленнее – в 1,83 раза и составили 508 млрд руб., но немного превысили сборы.
Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков снизились на 63% по сравнению с 2023 г. – до 76 млрд руб. с 205 млрд на фоне охлаждения кредитного рынка. По прочим видам страхования совокупные сборы увеличились на 101% и достигли 101 млрд руб.
Уровень концентрации рынка по премиям незначительно повысился – на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 93,6% всех сборов, тогда как за 12 месяцев 2023 г. на них приходилось 92,2% рынка, следует из данных ВСС. В то же время в прошлом году на рынке страхования жизни появилось три новых игрока: компания инвестгруппы «Атон» («Атон жизнь»), Промсвязьбанка («ПСБ страхование жизни») и Т-банка («Т – страхование будущего»).
40 100 жалоб
поступило в Банк России на страховщиков от граждан в 2024 г. Но их количество оказалось на 30% меньше, чем в 2023 г., раскрывал ранее ЦБ. Основные драйверы снижения – жалобы, связанные с коэффициентом безаварийной езды ОСАГО и Е-полисом, а также страхованием от несчастных случаев и болезней, пояснял в отчете регулятор
Превышение темпов роста выплат над сборами связано с популярностью коротких договоров ввиду высоких ставок и отмены налоговых льгот для полисов с инвестиционной составляющей с начала 2025 г., сказал Гуревич. Ситуация с высокими выплатами, считает он, может повториться в I квартале 2025 г., а затем вернется к классической структуре.
Уверенный рост страхования жизни второй год подряд президент ВСС Евгений Уфимцев связывает с привлекательными условиями за счет высокой ключевой ставки, совершенствованием имеющихся продуктов, а также разъяснительной работой страховых компаний. В течение 2024 г. ЦБ отмечал существенное снижение количества жалоб потребителей на продукты страхования жизни. Это свидетельствует о высокой востребованности продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни, стабильном росте клиентской ценности данных продуктов и правильном, клиентоцентричном направлении развития всего потенциала отрасли страхования жизни, считает Яковлев.
Цель – сохранить
Важную роль в этом году будут играть новые изменения в налоговых льготах в страховании жизни: они повлияют и на дальнейшее развитие продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ), говорит управляющий директор «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов.
С 1 января 2025 г. налогообложение доходов по полисам ИСЖ и НСЖ осуществляется по тем же принципам, что и для остальных процентных доходов. Раньше для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагался НДФЛ, если не превышал среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Льготы для страхования жизни, как ожидает рынок, будут приняты в ближайшее время и начнут действовать с 2025 г., говорится в Telegram-канале ВСС.
Также в январе Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2025 г. законодательно закрепить увеличение налогового вычета по договорам ДСЖ и иным длинным договорам страхования жизни до уровня налогового вычета по программе долгосрочных сбережений (400 000 руб. в год).
Рынок страхования жизни может «драйвить» и траектория движения ключевой ставки, считает Щекланов: она во многом задает динамику сборов по накопительным продуктам. При сохранении текущего уровня (21% годовых) драйвером может остаться НСЖ, сочетающее высокую ликвидность и повышенную доходность со страховой защитой, объяснил он.
Лидеры рынка пока смотрят на 2025 г. со сдержанным оптимизмом.
Цель «Сбербанк страхование жизни» на текущий год – удержать объемы активов, набранные в 2024 г., и сохранить сборы на уровне прошлого года. «Это максимально сложная задача. Учитывая то, что у нас будет трансформация рынка в этом году из-за ожидаемого снижения ключевой ставки», – добавил Щекланов. Сохранение уровня по сборам ставят целью и в «Росгосстрах жизни», рассказал генеральный директор страховой компании Валерий Смирнов. В «Капитал Life» допускают снижение объемов премий в 2025 г., поделился Гуревич: дальнейшее развитие рынка определит налогообложение.
АКРА прогнозирует объем сборов по итогам 2025 г. на уровне 2,1–2,4 трлн руб., что является сохранением или ростом на 14% (исходя из данных ВСС), поделился директор группы рейтингов финансовых институтов Алексей Бредихин.
Более оптимистичные прогнозы у «Эксперт РА». В базовом прогнозе, который агентство давало в начале января, сборы к концу 2025 г. могут составить 2,7 трлн руб. В пессимистичном сценарии аналитики ожидают премии на уровне 1,995 трлн руб.
Если налоговые льготы для полисов с инвестиционной составляющей будут приняты, то цель Минфина по сборам ДСЖ в 250 млрд руб. будет выполнена, поделился Щекланов на пресс-конференции ВСС. Страховщик планирует запустить ДСЖ ко II кварталу, но результаты по данному направлению по итогам 2025 г. будут зависеть от количества игроков рынка, которые запустят такие продукты, а также от того, когда появятся новые налоговые льготы для сегмента, отметил Щекланов.
ДСЖ будет показывать большие результаты в 2026–2027 гг., а в 2025 г. только начнет появляться, потому что это новый продукт, к которому страховщики ищут подходы и в клиентской ценности, и в своих возможностях, отметил Гуревич. В ВСС выразили надежду, что в 2025 г. ДСЖ займет серьезную нишу и станет драйвером для развития страховщиков, сказал Уфимцев. Но при этом «больших сборов» в союзе не ожидают, поскольку этот год будет пилотным для этого вида страхования и пока отсутствуют стимулы для приобретения такого продукта, рассказал представитель ВСС: самым востребованным и доступным продуктом останется НСЖ.
Среди других задач на 2025 г. Яковлев назвал принятие проекта внутреннего документа ВСС по управлению сложными страховыми продуктами, в частности НСЖ и ИСЖ. Также страховщики жизни продолжают обсуждение участия в программе долгосрочных сбережений (сейчас его операторы – частные пенсионные фонды), чтобы страхование было представлено в этом направлении, дополнил он.