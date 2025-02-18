Чего ждать на рынке страхования жизни в 2025 году

С 1 января 2025 г. налогообложение доходов по полисам ИСЖ и НСЖ осуществляется по тем же принципам, что и для остальных процентных доходов. Раньше для ИСЖ и НСЖ в моменты выплаты полученный гражданином дополнительный доход (выплата по дожитию минус взнос) не облагался НДФЛ, если не превышал среднегодовую ключевую ставку ЦБ за каждый год действия договора. Льготы для страхования жизни, как ожидает рынок, будут приняты в ближайшее время и начнут действовать с 2025 г., говорится в Telegram-канале ВСС.