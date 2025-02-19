Крупные госбанки поделились планами по импортозамещению на 2025 год

Сбербанк ставит перед собой на текущий год четыре задачи в области импортозамещения, сказал старший руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов. Первая связана с ускорением разработки и дальнейшим изменением ИТ-ландшафта банка: если в 2024 г. банк провел 3,5 млн изменений, то на 2025 г. цель в 4,5 млн. Второй задачей Меньшов назвал обеспечение надежности при переходе на новые технологии. По его словам, уже сейчас Сбербанк видит свои слабые места, для которых пока нет решений, поэтому необходимо создать компенсирующие мероприятия в других местах ИТ-ландшафта. Третья цель – ускорить импортозамещение в части периферийного ИТ-ландшафта, до которого у банка пока «не дошли руки». «Это выглядит для меня как сумки, которые выезжают в аэропорту: первые уже выехали, но последние еще не доехали. Надо ускорять последние сумки, чтобы они тоже ехали быстрее», – сказал Меньшов.