Крупные госбанки поделились планами по импортозамещению на 2025 год

Крупные госбанки поделились планами по импортозамещению на 2025 годВ приоритете ускорение разработки собственных решений и кибербезопасность
Основными задачами по импортозамещению на 2025 г. представители Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка (ПСБ) назвали дальнейшее ускорение импортозамещения, наращивание мощностей собственных разработок и реальные проверки кибербезопасности. Своими планами банки поделились на пленарной сессии по киберустойчивости финансового рынка на Уральском форуме по кибербезопасности.
Сбербанк ставит перед собой на текущий год четыре задачи в области импортозамещения, сказал старший руководитель блока «Технологии» Кирилл Меньшов. Первая связана с ускорением разработки и дальнейшим изменением ИТ-ландшафта банка: если в 2024 г. банк провел 3,5 млн изменений, то на 2025 г. цель в 4,5 млн. Второй задачей Меньшов назвал обеспечение надежности при переходе на новые технологии. По его словам, уже сейчас Сбербанк видит свои слабые места, для которых пока нет решений, поэтому необходимо создать компенсирующие мероприятия в других местах ИТ-ландшафта. Третья цель – ускорить импортозамещение в части периферийного ИТ-ландшафта, до которого у банка пока «не дошли руки». «Это выглядит для меня как сумки, которые выезжают в аэропорту: первые уже выехали, но последние еще не доехали. Надо ускорять последние сумки, чтобы они тоже ехали быстрее», – сказал Меньшов.
Также важным является вопрос замены оборудования, продолжил Меньшов: Сбербанк уже использует отечественные решения, но все равно есть целые категории, в которых пока не достигнуты необходимые банку характеристики.
Четвертой задачей Сбербанк поставил освоение всех самых современных и последних инициатив, в которые крупные банки по всему миру уже заходят, сказал Меньшов.
ВТБ в текущем году будет увеличивать производительность в написании собственных программных решений, заявил зампред правления банка Вадим Кулик. Желательно это делать тем же коллективом, при той же его численности, и при этом снизив удельную стоимость часа работы на 15%, добавил он.
Также ВТБ планирует завершить в 2025 г. все миграции клиентов «Почта банка» и РНКБ, отметил Кулик, объясняя это своей любовью к амбициозным задачам. Еще одной целью предправления назвал сохранение «четырех девяток» надежности ИТ-ландшафта, т. е. обеспечить 99,99% доступности банковских систем (допустимы простои не более 52 минут в год, невзирая на аварии или технические работы).
ПСБ планирует в 2025 г. «приземлять» импортозамещенные решения в более практической плоскости, заявил председатель банка Петр Фрадков. Дополнительный фокус он хочет сделать на реальном тестировании кибербезопасности.
Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО «ЦКИТ») Илья Массух на ближайший год видит среди основных задач импортозамещения систематизацию процессов перехода госбанков на отечественные решения и проецирование их на коммерческие банки.
Второй задачей Массух выделяет переход на отечественные аппаратные решения, а также их совмещение с уже установленной программной частью. Необходимо не только перейти на отечественные аппараты, но и провести их тестирование как на производительность, так и на кибербезопасность, указал он.
Третья важная цель – добиться того, чтобы банки переносили свои наработки в другие, нефинансовые сектора, продолжил Массух. У кредитных организаций есть наработки по массовому обслуживанию и производительности, которые могут по тем же принципам и процессам происходить у операторов связи, в торговле и т. д. Чтобы не дублировать решения, их можно на примере банков внедрять в других секторах, пояснил Массух.
Первый этап импортозамещения завершился 1 января 2025 г. – к этому числу, согласно указу президента, объекты значимой критической информационной инфраструктуры (ЗКИИ), которыми владеют, в частности, банки, операторы связи, госорганы и т. д., должны работать только на отечественном программном обеспечении (ПО). К ЗКИИ в банках относятся, например, автоматизированная банковская система, процессинговое ПО, технические решения для дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц и проч. Около 50 крупнейших финансовых организаций, в числе которых были Сбербанк, ВТБ и ПСБ, подтвердили, что уложились в установленный срок, заявлял «Ведомостям» представитель Банка России в конце 2024 г.