Крупнейшие финансовые организации перешли на отечественное ПО в срок

Крупнейшие финансовые организации перешли на отечественное ПО в срокНо степень импортозамещения некоторых систем может варьироваться, отмечают эксперты
Около 50 крупнейших финансовых организаций подтвердили, что перейдут на отечественное программное обеспечение (ПО) до 1 января 2025 г., заявил «Ведомостям» представитель Банка России. Регулятор следит, как поднадзорные ему организации, обладающие значимыми объектами критической информационной инфраструктуры (объекты ЗКИИ), переходят на отечественное ПО и оборудование и как они соблюдают сроки.
Согласно указу президента, с 1 января 2025 г. объекты ЗКИИ, которыми владеют, в частности, банки, операторы связи, госорганы и т. д., должны будут работать только на отечественном ПО. Для выполнения поставленной задачи в срок ЦБ выпустил в мае указания для банков и небанковских кредитных организаций, которые обладают значимыми объектами критической информационной инфраструктуры. К последним в данном случае относятся, например, автоматизированная банковская система, процессинговое ПО, технические решения для дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц и проч.
«Каждая организация разработала индивидуальный план перехода на отечественные решения. Сроки, обозначенные в планах, строго соответствуют законодательно установленным и не подлежат изменению. Все финансовые организации первой очереди подтвердили, что укладываются в эти сроки», – сказал представитель ЦБ.
Сбербанк в рамках импортозамещения к концу 2024 г. полностью завершит перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД (система управления базами данных) на собственное решение Platform V Pangolin, говорил его представитель в сентябре 2024 г.
ВТБ завершит процесс полного импортозамещения ПО и «железа» в 2024 г., заявил предправления госбанка Андрей Костин в эфире «Первого канала» 24 декабря. Траты банка на развитие информационных технологий в ушедшем году составили 180 млрд руб., большая часть из этой суммы пошла на покупку отечественных решений, рассказал он. Входящий в группу ВТБ «Почта банк» также к 1 января 2025 г. импортозаместит требуемое ПО, сказал «Ведомостям» его представитель в конце декабря: в своей работе банк использует собственные разработки, внесенные в Единый реестр российских программ (ЕРРП).
24 017 решений
от 8943 разработчиков внесены в реестр отечественного ПО, следует из данных Минцифры на конец декабря 2024 г.
Значимые объекты критической инфраструктуры Промсвязьбанка (ПСБ) также в 2024 г. полностью переведут на отечественные разработки, сказал «Ведомостям» директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ Игорь Панов. В 2025 г. кредитная организация продолжит замещать импортное ПО на российское в части систем, которые не относятся к критической инфраструктуре, отметил он. При выборе отечественного программного обеспечения ПСБ предпочитал готовые решения, которые сейчас в достаточной степени предлагает рынок, рассказал Панов. Если же из рыночных вариантов не было подходящих под задачи банка, кредитная организация обращалась к внешним компаниям за помощью в разработке индивидуальных решений или прибегала к собственной разработке, добавил он.
Но есть нюансы
Банковский сектор демонстрирует активную стратегию перехода на отечественные продукты, говорит руководитель отдела инфраструктуры компании «Ланит-интеграция» Ильдар Закиев: ключевые игроки финансового рынка не только декларируют необходимость перехода на российские решения, но и последовательно реализуют соответствующие стратегии. Принципиально важно, что речь идет не о формальной замене, а о реальном переходе с сохранением качества и функциональности технологических решений, отметил он.
Крупные банки достигли значительного прогресса в импортозамещении своих систем, но степень завершенности этого процесса может варьироваться, говорит директор по отраслевым решениям в коммерческих банках «К2Тех» Василий Куць. С ним согласен директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов: никто из крупных игроков пока не достиг полного импортозамещения. Существуют исторически сложившиеся системы и инфраструктура, которые невозможно заменить без серьезных изменений, поясняет он: даже если банк заявляет об использовании отечественного ПО, часто оказывается, что оно функционирует на западных операционных системах. Например, автоматизированные банковские решения или платформы для онлайн-банкинга в большинстве случаев базируются на западных разработках, указывает Попов.
В части таких базовых элементов, как серверы, рабочие станции и инфраструктурные решения, банки действительно добились некоторых успехов, говорит Попов: большинство из них провели необходимые тестирования, выбрали подходящие отечественные аналоги и внедрили их в работу. Но когда речь заходит о сложных банковских системах, обеспечивающих ключевые бизнес-процессы, например проведение платежей или управление данными, то ситуация выглядит гораздо сложнее, потому что заменить такие системы крайне трудно, отмечает Попов. Будь то российская разработка или open-source – переход на новый продукт представляет собой масштабный и рискованный проект, а банковский бизнес не терпит простоев и даже одна минута сбоя может обернуться огромными убытками, парализовать транзакции и нарушить работу с клиентами, говорит он. К тому же кредитной организации необходимо вписаться в строго определенные временные технологические окна для изменений, например новогодние или майские праздники, рассказывает Попов: если банк не успевает провести замену в эти периоды, проект может отложиться на многие месяцы, что еще больше увеличивает сложность задачи.
При замене критической инфраструктуры необходимо внедрять новые системы параллельно с поддержкой старых и постепенно переносить пользователей на новые платформы, добавляет Куць. И тут могут возникнуть проблемы с интеграцией, ограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами, недостатком необходимых компетенций, перечисляет он. Остаются на повестке вопросы совместимости софта друг с другом и с оборудованием, куда он инсталлируется, невысокой зрелости некоторых решений (ряд ПО нуждается в доработке), а также небольшой выбор в узкоспециализированных сегментах, например среда разработки ПО (IDE) или набор для разработки ПО (SDK), добавляет зампредседателя правления банка Дом.РФ Николай Козак.
Еще одной проблемой становится сжатость сроков, напоминает Попов: банковские системы разрабатывались десятилетиями, а внедрение отечественных решений требуется провести за считанные месяцы. Это крайне трудно, особенно учитывая необходимость менять не только инструменты, но и бизнес-процессы, поясняет он. Небольшие банки или финансовые организации с более сложными системами также могут сталкиваться с некоторыми вызовами при переходе на отечественное ПО, решение которых требует дополнительных временных ресурсов, указывает Куць.
Стоимость некоторых российских решений сопоставима с западными, продолжает Попов, а из-за необходимости обучать сотрудников, адаптировать системы и поддерживать текущую инфраструктуру даже эти затраты становятся значительными. Некоторые отечественные решения, хоть и менее дорогие на первый взгляд, могут в перспективе потребовать больше вычислительных ресурсов, подтверждает Куць. Большие сложности импортозамещения также связаны со значительными издержками в части обеспечения требований информационной безопасности, добавляет представитель «Почта банка».
Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г., указывает Куць. Но для достижения этих целей необходима стабильная экономическая среда и квалифицированные кадровые ресурсы, уверен он. В то же время банкам необходимо придерживаться комплексного подхода в импортозамещении, считает Попов: инвестировать в обучение сотрудников, создавать удобные условия для перехода на новые решения, формировать культуру адаптации, не забывать интегрировать программы и процессы между собой.
В части отечественных решений для банков ситуация на рынке характеризуется двумя ключевыми трендами, отмечает Закиев: либо решений в сегменте нет, либо решений слишком много. В первом случае должно пройти еще в среднем года два-три, чтобы решения начали соответствовать уровню крупнейших компаний, рассуждает он. Во втором случае также понадобится два-три года, чтобы определились лидеры, которые и поделят рынок, считает он. Отечественные вендоры активно развивают и совершенствуют свои продукты, поэтому к 2027 г. на рынке появятся сильные команды и конкурентоспособные решения, добавляет Куць.