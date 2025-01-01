Крупнейшие финансовые организации перешли на отечественное ПО в срок

В части таких базовых элементов, как серверы, рабочие станции и инфраструктурные решения, банки действительно добились некоторых успехов, говорит Попов: большинство из них провели необходимые тестирования, выбрали подходящие отечественные аналоги и внедрили их в работу. Но когда речь заходит о сложных банковских системах, обеспечивающих ключевые бизнес-процессы, например проведение платежей или управление данными, то ситуация выглядит гораздо сложнее, потому что заменить такие системы крайне трудно, отмечает Попов. Будь то российская разработка или open-source – переход на новый продукт представляет собой масштабный и рискованный проект, а банковский бизнес не терпит простоев и даже одна минута сбоя может обернуться огромными убытками, парализовать транзакции и нарушить работу с клиентами, говорит он. К тому же кредитной организации необходимо вписаться в строго определенные временные технологические окна для изменений, например новогодние или майские праздники, рассказывает Попов: если банк не успевает провести замену в эти периоды, проект может отложиться на многие месяцы, что еще больше увеличивает сложность задачи.