Что ждет банковскую розницу в 2025 году

Основным трендом в банковской кредитной рознице в 2025 г. станет дальнейшее охлаждение рынка, говорят опрошенные «Ведомостями» банкиры ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «Почта банка», «Абсолют банка», «ОТП банка», банков «Санкт-Петербург» и «Уралсиб». Граждане сместят свой фокус на небольшие по объему и короткие по времени выплат ссуды, а кредитные организации будут более тщательно следить за качеством портфеля, чем за его ростом, уверены в кредитных организациях.