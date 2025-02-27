В России появится инвестиционная платформа исламского финансирования

Платформу развивает бывшая команда АО «Единый фондовый брокер» – это инвестиционная компания, которая работает в Казани с 2019 г. В конце 2024 г. Каландаров продал свой контрольный пакет акций в брокере «международной инвестиционной группе». Сумму сделки и покупателя он не раскрывает.