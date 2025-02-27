В России появится инвестиционная платформа исламского финансирования

В России появится инвестиционная платформа исламского финансированияОна позволит бизнесу привлекать средства не через проценты, а уступая долю от прибыли
В России появится инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI (организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Созданием такого решения занимается компания «Единые банковские технологии», рассказал «Ведомостям» ее генеральный директор и основатель проекта Абдуворис Каландаров.
Платформу развивает бывшая команда АО «Единый фондовый брокер» – это инвестиционная компания, которая работает в Казани с 2019 г. В конце 2024 г. Каландаров продал свой контрольный пакет акций в брокере «международной инвестиционной группе». Сумму сделки и покупателя он не раскрывает.
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