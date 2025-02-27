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В России появится инвестиционная платформа исламского финансирования

Она позволит бизнесу привлекать средства не через проценты, а уступая долю от прибыли
Мария Викулова
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России появится инвестиционная платформа, соответствующая стандартам исламского финансирования AAOIFI (организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений). Созданием такого решения занимается компания «Единые банковские технологии», рассказал «Ведомостям» ее генеральный директор и основатель проекта Абдуворис Каландаров.

Платформу развивает бывшая команда АО «Единый фондовый брокер» – это инвестиционная компания, которая работает в Казани с 2019 г. В конце 2024 г. Каландаров продал свой контрольный пакет акций в брокере «международной инвестиционной группе». Сумму сделки и покупателя он не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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