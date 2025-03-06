Почему компании не хотят страховать киберриски

Почему компании не хотят страховать киберрискиРынок тормозит ряд факторов – от недостаточного числа резонансных кейсов до недоверия к страховщикам
Сегмент страхования киберрисков в России, до сих пор не дождавшийся большого спроса со стороны компаний, тем не менее может вырасти в 2025 г. на 17–20%, следует из исследования Mainsgroup (есть у «Ведомостей»). Сейчас страховщики и брокеры оценивают консолидированный объем сборов по сегменту в 2–3 млрд руб., говорится в документе. Mainsgroup провели опрос среди 37 представителей страховых компаний, страховых брокеров и страхователей: 94,8% из них уверены в росте киберстрахования в России.
Страхование киберрисков покрывает сразу ряд событий: утечку данных и ответственность перед третьими лицами, убытки от простоя бизнеса, которые могут достигать 6–8 млн руб. в сутки и более, вред имуществу, страхование гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде, жизни и здоровью третьих лиц, кражу средств со счетов. Также могут покрываться дополнительные расходы на расследование, юридическую защиту и восстановление репутации, если это произошло из-за инцидента с нарушением кибербезопасности, говорится в исследовании Mainsgroup на основе правил страхования крупнейших игроков.