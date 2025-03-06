Почему компании не хотят страховать киберриски

Сегмент страхования киберрисков в России, до сих пор не дождавшийся большого спроса со стороны компаний, тем не менее может вырасти в 2025 г. на 17–20%, следует из исследования Mainsgroup (есть у «Ведомостей»). Сейчас страховщики и брокеры оценивают консолидированный объем сборов по сегменту в 2–3 млрд руб., говорится в документе. Mainsgroup провели опрос среди 37 представителей страховых компаний, страховых брокеров и страхователей: 94,8% из них уверены в росте киберстрахования в России.