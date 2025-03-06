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Почему компании не хотят страховать киберриски

Рынок тормозит ряд факторов – от недостаточного числа резонансных кейсов до недоверия к страховщикам
Мария Викулова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Сегмент страхования киберрисков в России, до сих пор не дождавшийся большого спроса со стороны компаний, тем не менее может вырасти в 2025 г. на 17–20%, следует из исследования Mainsgroup (есть у «Ведомостей»). Сейчас страховщики и брокеры оценивают консолидированный объем сборов по сегменту в 2–3 млрд руб., говорится в документе. Mainsgroup провели опрос среди 37 представителей страховых компаний, страховых брокеров и страхователей: 94,8% из них уверены в росте киберстрахования в России.

Страхование киберрисков покрывает сразу ряд событий: утечку данных и ответственность перед третьими лицами, убытки от простоя бизнеса, которые могут достигать 6–8 млн руб. в сутки и более, вред имуществу, страхование гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде, жизни и здоровью третьих лиц, кражу средств со счетов. Также могут покрываться дополнительные расходы на расследование, юридическую защиту и восстановление репутации, если это произошло из-за инцидента с нарушением кибербезопасности, говорится в исследовании Mainsgroup на основе правил страхования крупнейших игроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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