Граждане стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов

«Займер» ежедневно фиксирует до 200 случаев, когда граждане, установившие себе самозапрет, пытаются оформить займы, говорит генеральный директор МФО Роман Макаров. В ГК Eqvanta доля заявок от клиентов, установивших ограничение, растет с каждым днем: 0,7% в первый день после появления такой возможности на «Госуслугах», 0,9% – во второй, 1,5% – в третий, рассказал директор по рискам Ион Болобошенку. В «Саммите» около 1–2% заявок отклоняется из-за наличия самозапрета, говорит генеральный директор компании Алексей Имховик. Но прошло слишком мало времени с запуска механизма и еще рано говорить о релевантной статистике, добавляет он.