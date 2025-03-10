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Граждане стали злоупотреблять самозапретом на выдачу кредитов

Некоторые случаи обращения за займом после запрета банки и МФО расценивают как потребительский экстремизм
Наталья Заруцкая
Некоторые граждане, помимо желания обезопасить себя, пошли на злоупотребление защитой собственных прав
Некоторые граждане, помимо желания обезопасить себя, пошли на злоупотребление защитой собственных прав / Денис Абрамов / Ведомости

Банки и микрофинансовые организации (МФО) фиксируют случаи, когда граждане обращаются к ним за кредитом после установки самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта 2025 г. О такой тенденции «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, «Почта банка», «Займера», «Саммита», «Лайм-займа», «Мигкредита», Webbankir и ГК Eqvanta.

«Займер» ежедневно фиксирует до 200 случаев, когда граждане, установившие себе самозапрет, пытаются оформить займы, говорит генеральный директор МФО Роман Макаров. В ГК Eqvanta доля заявок от клиентов, установивших ограничение, растет с каждым днем: 0,7% в первый день после появления такой возможности на «Госуслугах», 0,9% – во второй, 1,5% – в третий, рассказал директор по рискам Ион Болобошенку. В «Саммите» около 1–2% заявок отклоняется из-за наличия самозапрета, говорит генеральный директор компании Алексей Имховик. Но прошло слишком мало времени с запуска механизма и еще рано говорить о релевантной статистике, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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