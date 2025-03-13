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ВТБ получит 93 млрд рублей из ФНБ в рамках проекта ВСМ

Это позволит повысить достаточность капитала банка
Ведомости
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ до конца марта – начала апреля рассчитывает получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

«Мы очень хотели бы это получить до конца марта, но если это будет начало апреля, тоже нестрашно», – заметил банкир. 

Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», отметил Пьянов. 

Формат суборда позволит ВТБ учесть полученные средства в капитале. Сумма в 93 млрд руб. повысит достаточность капитала на 0,4 п. п. из расчета, что каждые 25 млрд руб. дают банку сверху 0,1 п. п., рассказал Пьянов. 

В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта. Помимо них в синдикате участвует еще Газпромбанк. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн руб. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд руб.

Обязательства по договору с банками будут погашаться в период с 2029 по 2045 гг., процентная ставка по кредиту установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 п.п., писал «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «ВСМ Две Столицы», выступающей концессионером по проекту. 

Госдума в декабре 2024 г. приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.

Почти все банки заинтересованы в привлечении субординированных депозитов от ФНБ, говорил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев. Министр финансов Антон Силуанов отмечал в конце 2024 г., что из ФНБ в 2025 г. планируется выделить 300 млрд руб. на финансирование «ВСМ Москва – Петербург».

«Эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, это ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Там время, когда будет инвестиция, больше привязано к графику проекта. Сейчас точно не могу сказать, но мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты для того, чтобы можно было это сделать. В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится. Если я правильно помню, это первое полугодие, когда по графику самого проекта привлечение средств ФНБ. Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет, это их выбор», – заявил Колычев (цитата по «Интерфакс»). 

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.

«Ведомости» направили запрос в Минфин, Сбербанк, Совкомбанк и Газпромбанк. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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