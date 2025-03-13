ВТБ получит 93 млрд рублей из ФНБ в рамках проекта ВСМ

ВТБ получит 93 млрд рублей из ФНБ в рамках проекта ВСМЭто позволит повысить достаточность капитала банка
ВТБ до конца марта – начала апреля рассчитывает получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, рассказал журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
«Мы очень хотели бы это получить до конца марта, но если это будет начало апреля, тоже нестрашно», – заметил банкир.
Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», отметил Пьянов.
Формат суборда позволит ВТБ учесть полученные средства в капитале. Сумма в 93 млрд руб. повысит достаточность капитала на 0,4 п. п. из расчета, что каждые 25 млрд руб. дают банку сверху 0,1 п. п., рассказал Пьянов.
В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта. Помимо них в синдикате участвует еще Газпромбанк. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн руб. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд руб.
Обязательства по договору с банками будут погашаться в период с 2029 по 2045 гг., процентная ставка по кредиту установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 п.п., писал «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «ВСМ Две Столицы», выступающей концессионером по проекту.
Госдума в декабре 2024 г. приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.
Почти все банки заинтересованы в привлечении субординированных депозитов от ФНБ, говорил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев. Министр финансов Антон Силуанов отмечал в конце 2024 г., что из ФНБ в 2025 г. планируется выделить 300 млрд руб. на финансирование «ВСМ Москва – Петербург».
«Эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, это ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Там время, когда будет инвестиция, больше привязано к графику проекта. Сейчас точно не могу сказать, но мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты для того, чтобы можно было это сделать. В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится. Если я правильно помню, это первое полугодие, когда по графику самого проекта привлечение средств ФНБ. Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет, это их выбор», – заявил Колычев (цитата по «Интерфакс»).
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.
«Ведомости» направили запрос в Минфин, Сбербанк, Совкомбанк и Газпромбанк.