ВТБ получит 93 млрд рублей из ФНБ в рамках проекта ВСМ

«Эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, это ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Там время, когда будет инвестиция, больше привязано к графику проекта. Сейчас точно не могу сказать, но мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты для того, чтобы можно было это сделать. В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится. Если я правильно помню, это первое полугодие, когда по графику самого проекта привлечение средств ФНБ. Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет, это их выбор», – заявил Колычев (цитата по «Интерфакс»).