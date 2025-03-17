Эксперты оценили прогнозы ЦБ по банковскому сектору на 2025 год

Регулятор обновил свой прогноз по прибыли российских банков, повысив до 3–3,5 трлн руб. с июньских 2,7–3,2 трлн руб. Российские банки демонстрировали рекордную чистую прибыль последние два года после сильного спада в 2022 г. В 2024 г. она составила 3,8 трлн руб. – на 18,8% больше, чем в 2023 г. По итогам текущего года Центробанк не ожидает рекордов, а в 2026 г. прогнозирует прибыль на уровне 3,2–3,8 трлн руб.