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Эксперты оценили прогнозы ЦБ по банковскому сектору на 2025 год

Большинство придерживается более консервативной оценки прибыли в 3 трлн руб.
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Прогнозы экспертов и банкиров по прибыли банковского сектора в 2025 г. разделились: большинство ожидают прибыль на уровне около 3 трлн руб., один аналитик оценивает показатель на уровне прогноза ЦБ (3–3,5 трлн руб.), а еще один придерживается диапазона 3,6–4 трлн руб.

Регулятор обновил свой прогноз по прибыли российских банков, повысив до 3–3,5 трлн руб. с июньских 2,7–3,2 трлн руб. Российские банки демонстрировали рекордную чистую прибыль последние два года после сильного спада в 2022 г. В 2024 г. она составила 3,8 трлн руб. – на 18,8% больше, чем в 2023 г. По итогам текущего года Центробанк не ожидает рекордов, а в 2026 г. прогнозирует прибыль на уровне 3,2–3,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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