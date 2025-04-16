Доля просрочки по ипотеке может вырасти в два раза в 2025 году

Но даже уровень просрочки 0,8–1% остается в пределах исторических значений, говорится в обзоре. Например, на начало 2020 г. показатель был порядка 0,9%. Также благодаря повышению макронадбавок и ужесточению требований Банка России к первоначальному взносу ситуация остается контролируемой и не несет в себе критических угроз для банковской системы, отмечают аналитики «Эксперт РА». За счет мер ЦБ доля кредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80%, снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 13% в IV квартале 2024 г. А доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) сократилась с 50% во второй половине 2023 г. до 13% в конце 2024 г.