Доля просрочки по ипотеке может вырасти в два раза в 2025 году

Доля просрочки по ипотеке может вырасти в два раза в 2025 годуБудет ухудшаться состояние кредитов, взятых по высоким ставкам и в период ажиотажа на массовую льготную программу
Доля просроченной ипотеки в портфелях банков по итогам 2025 г. может вырасти до 0,8–1% после 0,5% в прошлом году из-за высокого уровня инфляции и роста количества проблемных заемщиков, которые брали кредиты по двузначным ставкам. Такой прогноз дает «Эксперт РА» в обзоре ипотечного кредитования. По оценкам агентства, весь портфель ипотеки в 2025 г. вырастет всего на 5% до 21 трлн руб., таким образом, просрочка может составить до 200 млрд руб.
В прошлом году портфель жилищных кредитов вырос на 10,4%, а вместе с ним на 57% увеличился и объем просроченных платежей. Но, несмотря на это, доля просрочки в общем портфеле осталась на приемлемо низком уровне – около 0,5% против 0,3% в 2023 г., говорится в обзоре. В денежном эквиваленте это около 100 млрд руб.
На рост просрочки повлияет и снижение объемов досрочного погашения кредитов, указывают аналитики «Эксперт РА»: для многих заемщиков более выгодной стратегией становится размещение свободных денег на вкладах под высокий процент, а не ускоренное погашение кредитов. Сокращение объемов досрочного погашения усиливает неопределенность в прогнозировании поведения заемщиков, затрудняя оценку реальных сроков возврата средств и управление денежными потоками, в результате чего банки дольше удерживают кредиты на балансе, говорится в обзоре. По итогам 2024 г. доля досрочных погашений в сегменте составила минимум с 2020 г. – 3,9% от ипотечного портфеля. Тенденция будет сохраняться и в текущем году, уверены аналитики, поэтому прогнозируют ее долю в 2%.
Но даже уровень просрочки 0,8–1% остается в пределах исторических значений, говорится в обзоре. Например, на начало 2020 г. показатель был порядка 0,9%. Также благодаря повышению макронадбавок и ужесточению требований Банка России к первоначальному взносу ситуация остается контролируемой и не несет в себе критических угроз для банковской системы, отмечают аналитики «Эксперт РА». За счет мер ЦБ доля кредитов, выданных заемщикам с показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80%, снизилась с 45% в IV квартале 2023 г. до 13% в IV квартале 2024 г. А доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) сократилась с 50% во второй половине 2023 г. до 13% в конце 2024 г.
Банк России не комментирует сторонние исследования, напомнил его представитель. Но отметил, что доля просрочки свыше 90 дней составляет менее 1% от ипотечного портфеля и эти кредиты на 60% покрыты резервами и обеспечены залогом. Кроме того, банки накопили достаточный макропруденциальный буфер капитала для покрытия потерь по ипотечным кредитам в случае реализации рискового сценария, продолжает представитель Банка России, размер запаса на 1 марта составил 1,8% от задолженности по ипотечным кредитам за вычетом резервов на возможные потери (335 млрд руб.).
Рост просрочки обусловлен вызреванием поколений кредитов, выданных во второй половине 2023 г. – первой половине 2024 г. в рамках массовой программы ипотеки на фоне ажиотажного спроса и анонсированных ужесточений условий предоставления льготных кредитов, говорит представитель регулятора. В этот период требования к заемщикам как по величине первоначального взноса, так и по размеру долговой нагрузки находились на исторически низком уровне. Но пересмотр условий льготных государственных программ и ужесточение макропруденциальных мер весной 2024 г. будут способствовать меньшему уровню просрочек в ипотечном кредитовании в ближайшие годы, резюмирует представитель ЦБ.
Доля просрочки по ипотеке крайне мала, а ее увеличение может быть связано с активным ростом выдачи новых кредитов в предыдущие годы, согласна главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Просрочку чаще стали допускать люди, которые брали ипотеку в период с конца 2023 г. – начала 2024 г., подтверждает руководитель продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова. Поэтому есть вероятность, что доля просроченной задолженности продолжит расти, допускает она: обязательные расходы семьи продолжают увеличиваться и не всегда заемщику хватает средств на обслуживание ипотеки. Доля просроченной задолженности в размере 1% от ипотечного портфеля означает, что обслуживание кредитов остается достаточно высоким и качественным, напоминает Сташкова.
Увеличение просрочки до 1% предполагает дополнительное резервирование в размере примерно 100 млрд руб., что при потенциальной прибыли банковского сектора на уровне 3–4 трлн руб. выглядит незначительным, указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В целом в 2025 г. по банковскому сектору будет рост просроченной задолженности и размера резервирования во всех сегментах розничного кредитования, что, скорее всего, не позволит повторить рекорд по прибыли прошлого года (4 трлн руб.), полагает эксперт.