Россияне не погасили долги по кредитам и микрозаймам на 2,3 трлн рублей

Бюро выделяет несколько типов потенциальных банкротов. Первый – исторические, это граждане, которые в силу разных обстоятельств не способны выплатить свои долги и поэтому идут в банкротство. Второй сегмент Шикин назвал «законным мошенничеством»: к этому типу относятся заемщики, которые, получая кредит, в принципе не планируют его выплачивать. И таких случаев становится все больше, добавил он. И третий тип – смешанный: когда гражданин взял кредит и попал к раздолжнителям, которые «добирают» ему долгов до 1 млн руб., чтобы выйти на банкротство.