Россияне не погасили долги по кредитам и микрозаймам на 2,3 трлн рублей

Россияне не погасили долги по кредитам и микрозаймам на 2,3 трлн рублейНа одного должника приходится сейчас более трех договоров, подсчитали в Бюро кредитных историй
Проблемные долги граждан по кредитам и микрозаймам с просрочкой свыше 30 дней на апрель достигли 2,3 трлн руб., рассказал замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин на конференции Dolg Talk 2025.
Это более 22 млн кредитных договоров, оформленных на более чем 7 млн человек, указал он. То есть на одного должника приходится сейчас более трех кредитных договоров, что, по словам Шикина, является «высокой концентрацией». Встречаются отдельные случаи, когда у одного должника более десяти просроченных обязательств перед банками и микрофинасовыми организациями (МФО), добавил он.
Из общего количества проблемных долгов основная доля приходится именно на микрозаймы – 46,88%, или более 10 млн шт., сказал Шикин. Другая часть – это необеспеченные банковские кредиты: 29,46% (6,48 млн) потребкредитов и еще 22,32% (4,91 млн) кредитных карт, следует из презентации НБКИ. На автокредиты и ипотеку приходится очень малая доля, отметил Шикин: 0,89% (200 000 шт.) и 0,45% (100 000 шт.) соответственно.
Но по объему просрочки наибольшую долю составляют необеспеченные банковские кредиты – 53%, или 1,2 трлн руб., сказал Шикин.
Сейчас на рынке четко прослеживается тренд на банкротство физлиц, продолжил Шикин: в базе НБКИ уже более 1 млн клиентов с фактическими банкротствами.
Бюро выделяет несколько типов потенциальных банкротов. Первый – исторические, это граждане, которые в силу разных обстоятельств не способны выплатить свои долги и поэтому идут в банкротство. Второй сегмент Шикин назвал «законным мошенничеством»: к этому типу относятся заемщики, которые, получая кредит, в принципе не планируют его выплачивать. И таких случаев становится все больше, добавил он. И третий тип – смешанный: когда гражданин взял кредит и попал к раздолжнителям, которые «добирают» ему долгов до 1 млн руб., чтобы выйти на банкротство.
До 90% заемщиков, планирующих или уже находящихся в процедуре судебного банкротства, так или иначе прибегают к услугам компаний-посредников, которых зачастую называют раздолжнителями, писали ранее «Ведомости». Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов тогда отмечал, что почти в 100% случаев есть вариант выхода из сложной ситуации с долгами без процедуры банкротства.
По данным Федресурса, в 2024 г. количество судебных банкротств граждан выросло за год на 23,6% и составило 431 942 дела. Также в прошлом году было опубликованы 55 652 сообщения о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос с 78,6 до 90,4%. Абсолютное большинство дел о банкротстве инициируют сами граждане – 96,7%, следует из данных Федресурса. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей в прошлом году составила 2,9%, ФНС – 0,5%.