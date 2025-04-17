Более четверти граждан с самозапретом никогда не брали кредитов и займов

Гражданин может установить полное ограничение на получение заемных средств, а также частичное: выбрав тип организации (банк либо МФО) или способ обращения (в офисе и онлайн или только онлайн). Нельзя установить запрет на ипотеку, залоговые автокредиты и общие образовательные ссуды.

После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появляется специальная отметка с датой начала его действия – на следующий день после добавления сведений. Например, если человек подал заявление до 22.00 мск 15 марта, сведения о запрете будут включены в кредитную историю в тот же день, но сам запрет будет действовать с 16 марта.

При наличии отметки в кредитной истории банки и МФО должны отказывать клиенту в новых заемных средствах, но он обязан продолжать платить по ранее взятым обязательствам. Если же заемщику выдали кредит, несмотря на действующий самозапрет, банк или МФО не имеют права требовать его погашения.

Человек может бесплатно установить и снять запрет любое количество раз. Отменить ограничение можно также через «Госуслуги», но заверить – только усиленной электронной подписью, которая оформляется в приложении «Госключ». Самозапрет снимается через день после внесения информации в кредитную историю. Подать заявление на установку и снятие самозапрета физически – через МФЦ – можно будет с 1 сентября.