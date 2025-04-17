Более четверти граждан с самозапретом никогда не брали кредитов и займов

Более четверти граждан с самозапретом никогда не брали кредитов и займовУ почти такого же числа людей есть или было более шести обязательств перед банками или МФО
Банк России составил портрет человека с самозапретом на оформление кредитов и микрозаймов по итогам первого месяца работы механизма. У 44%, или 3,56 млн граждан, которые его установили, сейчас нет действующих кредитов. Из них 2,1 млн граждан никогда не брали ссуду в банке или заем в микрофинансовой организации (МФО), но установили полный запрет, показал анализ ЦБ на основе данных бюро кредитных историй. Самозапрет через «Госуслуги» можно установить с 1 марта, за первый месяц механизмом воспользовались более 8,1 млн человек, пишет ЦБ.
У 47% (3,8 млн) граждан, установивших ограничения, есть действующие кредиты в банках, а у 8% (648 000 человек) – долги перед банками и МФО. Но те, кто имеет только действующий микрозаем, практически не пользовались новым инструментом – менее 1% (81 000 человек) таких заемщиков установили самозапрет. Зато почти 7,3 млн граждан (90%), у которых раньше был микрозаем и они решили установить самозапрет, поставили полный запрет, пишет ЦБ.
Почти у трети граждан (31%, или 2,5 млн человек) с самозапретом были или в настоящий момент есть от двух до пяти кредитных обязательств. Более четверти клиентов (27%, или почти 2,2 млн человек) имеют или имели более шести кредитов и микрозаймов, в том числе у половины (13%) из них их более 10.
Как работает самозапрет
После установки самозапрета в кредитной истории гражданина появляется специальная отметка с датой начала его действия – на следующий день после добавления сведений. Например, если человек подал заявление до 22.00 мск 15 марта, сведения о запрете будут включены в кредитную историю в тот же день, но сам запрет будет действовать с 16 марта.
При наличии отметки в кредитной истории банки и МФО должны отказывать клиенту в новых заемных средствах, но он обязан продолжать платить по ранее взятым обязательствам. Если же заемщику выдали кредит, несмотря на действующий самозапрет, банк или МФО не имеют права требовать его погашения.
Человек может бесплатно установить и снять запрет любое количество раз. Отменить ограничение можно также через «Госуслуги», но заверить – только усиленной электронной подписью, которая оформляется в приложении «Госключ». Самозапрет снимается через день после внесения информации в кредитную историю. Подать заявление на установку и снятие самозапрета физически – через МФЦ – можно будет с 1 сентября.
Средний возраст гражданина, который решил воспользоваться самозапретом на кредиты и микрозаймы, составил 40 лет. Чаще всего его устанавливали люди в возрасте от 40 до 59 лет – 43%, или 3,48 млн человек. На пожилых людей старше 60 лет пришлось 27% самозапретов, это почти 2,2 млн человек. Молодые люди также активно пользовались новым инструментом – 2,26 млн (28%) составляют граждане в возрасте от 21 до 39 лет. В то же время людей до 20 лет, установивших ограничение, всего 2% (162 000 человек).
Лидерами по числу установленных самозапретов стали жители Москвы и Московской области (более 1,5 млн, или более 19% от числа граждан, установивших самозапрет в России), Санкт-Петербурга (свыше 5%), Ростовской и Свердловской областей, Республики Башкортостан и Краснодарского края (в каждом регионе – более 3%), приводит статистику ЦБ.
Ранее Объединенное кредитное бюро также предоставляло данные по регионам, жители которых чаще других устанавливали в марте самоограничения на оформление кредитов и займов. Лидером по количеству ограничений стала Москва – зарегистрированные в столице граждане установили в марте 962 000 самозапретов. Также в топ-10 вошли Московская область (621 900), Санкт-Петербург (475 400), Башкирия (271 600), Свердловская область (259 200), Краснодарский край (253 200), Татарстан (220 200), Челябинская область (197 900), Новосибирская область (184 600), Нижегородская область (175 600).
Дальнейшее увеличение числа граждан, установивших самозапрет, будет связано с ростом информированности населения об услуге, говорил ранее представитель ВТБ: механизмом будут пользоваться те, кто хорошо разбирается в финансах и стремится застраховать себя от спонтанного оформления кредитов. Но динамика новых подключений со временем будет снижаться, так как те, кто активно ждал запуска этого сервиса, скорее всего, уже его используют, добавил представитель банка.
Скоро будет достигнут пик числа тех, кто готов пойти на самозапрет, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Отказываются от автоматического предоставления кредита те, кто видит в этом риск, но это не массовое явление, указывал он. По оценке Янина, вряд ли доля тех, кто установит самозапрет, достигнет 70% текущих заемщиков. Скорее всего, доля будет в пределах 10–15%, предполагал он. По последним данным ЦБ, на 1 октября 2024 г. общее число заемщиков кредитных продуктов в банках и МФО в России составляло 50,3 млн человек.
Во многом интерес граждан к установке самозапрета на кредиты и займы связан со страхом мошеннических действий и желанием защитить себя, поясняла ранее директор розничных продуктов банка Дом.РФ Дарья Морозова. По этой же причине клиенты «Почта банка», особенно старшего поколения, устанавливали ограничение, говорил его представитель. Также кредитная организация фиксировала случаи, когда клиенты ставили и снимали самозапрет, чтобы протестировать действие механизма.
Но помимо защиты себя от возможных мошеннических действий новым инструментом воспользовались и не самые добросовестные граждане, которые сразу после установки самозапрета обращались за заемными средствами, рассказывали представители банков и МФО. Среди возможных причин такого поведения клиентов они называли потребительский экстремизм, склонность к мошенничеству, непонимание, как именно работает новый механизм, и попытки его протестировать.
Также сервис самозапрета в своих схемах начали использовать и мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг», сообщают гражданам, что ограничение якобы установлено неправильно, и предлагают исправить ситуацию – присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги». Когда человек вводит свои данные для авторизации на подставном портале, эти сведения оказываются у мошенников, которые потом используют их для авторизации в банковских приложениях через «Госуслуги». Кроме того, фишинговая ссылка заражает телефон вирусом – такая программа может читать sms-сообщения, включая коды для входа на портал «Госуслуги» или в онлайн-банк.