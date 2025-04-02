Самозапрет на кредиты в марте установили 8,2 млн россиян

Близкие цифры дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) – за март самозапрет установили 7,94 млн человек. Подавляющее большинство граждан выбирали полный запрет на получение заемных средств – почти 7,2 млн заявок (91,5%). Граждане выбирали и опцию частичных ограничений, например запрет на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили почти 316 000 человек (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 924 человека (1,6%), а полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 114 015 человек (1,45%). Ограничение на онлайн-выдачи в МФО установили 54 037 человек (0,7%), а на онлайн-выдачи в банках – 37 407 человек (0,5%).