Самозапрет на кредиты в марте установили 8,2 млн россиян

Самозапрет на кредиты в марте установили 8,2 млн россиянИ в ближайшие несколько месяцев их число достигнет пика
В первый месяц функцией самозапрета на оформление кредитов и займов на «Госуслугах» воспользовались 8,2 млн человек, сообщил представитель Минцифры «Ведомостям». Чаще всего услугой пользовались в Москве – 1,3 млн жителей, на 2-м месте Санкт-Петербург (566 000), на третьем – Московская область (446 000), уточнили в министерстве.
Близкие цифры дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) – за март самозапрет установили 7,94 млн человек. Подавляющее большинство граждан выбирали полный запрет на получение заемных средств – почти 7,2 млн заявок (91,5%). Граждане выбирали и опцию частичных ограничений, например запрет на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили почти 316 000 человек (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 924 человека (1,6%), а полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 114 015 человек (1,45%). Ограничение на онлайн-выдачи в МФО установили 54 037 человек (0,7%), а на онлайн-выдачи в банках – 37 407 человек (0,5%).