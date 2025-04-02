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Самозапрет на кредиты в марте установили 8,2 млн россиян

И в ближайшие несколько месяцев их число достигнет пика
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В первый месяц функцией самозапрета на оформление кредитов и займов на «Госуслугах» воспользовались 8,2 млн человек, сообщил представитель Минцифры «Ведомостям». Чаще всего услугой пользовались в Москве – 1,3 млн жителей, на 2-м месте Санкт-Петербург (566 000), на третьем – Московская область (446 000), уточнили в министерстве.

Близкие цифры дает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) – за март самозапрет установили 7,94 млн человек. Подавляющее большинство граждан выбирали полный запрет на получение заемных средств – почти 7,2 млн заявок (91,5%). Граждане выбирали и опцию частичных ограничений, например запрет на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях (МФО) установили почти 316 000 человек (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 125 924 человека (1,6%), а полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 114 015 человек (1,45%). Ограничение на онлайн-выдачи в МФО установили 54 037 человек (0,7%), а на онлайн-выдачи в банках – 37 407 человек (0,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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