ЦБ рекомендовал банкам помогать жертвам мошенников в ИЖС

ЦБ рекомендовал банкам помогать жертвам мошенников в ИЖСКоличество пострадавших, по разным оценкам, достигает десятков тысяч человек
Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщиков, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Число пострадавших уже превышает 4500–5000 человек и эта цифра продолжает расти, сказала «Ведомостям» Дарья Елисеева, которая возглавила Всероссийскую инициативную группу пострадавших. От депутатов Госдумы звучат оценки в 10 000 и 20 000–30 000 пострадавших. Но подтвердить их сейчас официально невозможно, так как многие люди только начинают осознавать, что оказались в проблемной ситуации, и не все застройщики признают, что ведут свои компании к банкротству, объяснила Елисеева.
За пересмотром условий обслуживания долга могут обратиться люди, которые получили ипотечный кредит на реализацию частного дома, банк перевел средства подрядчику, но тот не завершил строительство или даже не приступил к нему, говорится в сообщении ЦБ.