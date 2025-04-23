ЦБ рекомендовал банкам помогать жертвам мошенников в ИЖС

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщиков, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Число пострадавших уже превышает 4500–5000 человек и эта цифра продолжает расти, сказала «Ведомостям» Дарья Елисеева, которая возглавила Всероссийскую инициативную группу пострадавших. От депутатов Госдумы звучат оценки в 10 000 и 20 000–30 000 пострадавших. Но подтвердить их сейчас официально невозможно, так как многие люди только начинают осознавать, что оказались в проблемной ситуации, и не все застройщики признают, что ведут свои компании к банкротству, объяснила Елисеева.