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ЦБ рекомендовал банкам помогать жертвам мошенников в ИЖС

Количество пострадавших, по разным оценкам, достигает десятков тысяч человек
Мария Викулова
Наталья Заруцкая
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщиков, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Число пострадавших уже превышает 4500–5000 человек и эта цифра продолжает расти, сказала «Ведомостям» Дарья Елисеева, которая возглавила Всероссийскую инициативную группу пострадавших. От депутатов Госдумы звучат оценки в 10 000 и 20 000–30 000 пострадавших. Но подтвердить их сейчас официально невозможно, так как многие люди только начинают осознавать, что оказались в проблемной ситуации, и не все застройщики признают, что ведут свои компании к банкротству, объяснила Елисеева.

За пересмотром условий обслуживания долга могут обратиться люди, которые получили ипотечный кредит на реализацию частного дома, банк перевел средства подрядчику, но тот не завершил строительство или даже не приступил к нему, говорится в сообщении ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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