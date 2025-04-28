Для дропперов введут уголовную ответственность

Для дропперов введут уголовную ответственностьВ правительстве хотят ликвидировать правовой пробел, который позволяет мошенникам оставаться безнаказанными
В Белом доме подготовили поправки в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов. Речь идет о людях, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты (или наличные денежные средства) мошенникам. Из-за этого отследить движение денежных средств становится сложнее. Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб.
Проект закона с проектируемыми частями 3–6 ст. 187 УК есть в распоряжении «Ведомостей». Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля рассмотрит поправки для их внесения в Госдуму.
«[Уже] принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников, – заявил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. – В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов». Эта инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение, добавил он. Цель – «создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», сказали в аппарате Григоренко.
В 2024 г., по данным ЦБ, мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Этот на 74% превышает показатель 2023 г.
За передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 000 до 300 000 руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами.
Для тех же, кто не был клиентом банка, но приобрел карту и передал ее мошенникам, предусмотрены более строгие меры, следует из текста законопроекта: штрафы от 300 000 до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 10 000 до 500 000 руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.
Наиболее серьезные последствия коснутся тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества. Им грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 000 до 1 млн руб. либо лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.
К неправомерным операциям законопроект предлагает относить переводы или получение денег без законных оснований. В то же время человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.
Сейчас уже действует ряд мер для борьбы с дропперами. С лета 2024 г. банки обязаны проверять все переводы граждан на мошенничество и приостанавливать их на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных Банка России о подозрительных операциях. За 2024 г. российские банки заблокировали более 700 000 счетов дропперов.
В марте 2025 г. председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ выступила за введение ответственности для дропперов, но предлагала на первый раз обходиться предупреждением, поскольку мошенники часто используют подростков в своих целях. Также она предложила ограничить количество банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека: до пяти в одной организации и 20 – всего.
Проблема дропперов остается актуальной уже несколько лет, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ. У банков есть алгоритмы для их выявления и работы с ними, сказал он. Также, напомнил он, в последние годы наблюдается тенденция к ужесточению контроля за выдачей карт и открытием счетов: внедряются более строгие процедуры идентификации клиентов и мониторинга транзакций, что может помочь в выявлении подозрительных операций. При этом в ВТБ считают, что только введение уголовной ответственности не решит проблему полностью, требуется комплексный подход, включающий в себя работу над повышением финансовой грамотности населения, улучшением технологий безопасности и взаимодействием между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.
Эффективным методом борьбы с дропперами может стать взыскание ущерба с них, подчеркнул представитель ВТБ.
Предложенные меры ответственности, подразумевающие значительные штрафы и сроки лишения свободы, выглядят соразмерно преступлению и могут потенциально сократить доходы мошенников, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Вместе с тем использование формулировки «из корыстной заинтересованности» может создать трудности в определении виновных, так как этот термин подразумевает стремление получить материальную выгоду или избавиться от материальных затрат, поясняет Горбунов. Доказать этот признак правонарушения бывает трудно, считает эксперт. Возникает риск, что к ответственности начнут привлекать жертв социальной инженерии, попавших под психологическое давление, в частности пожилых людей, лиц с низким уровнем финансовой грамотности и проч., констатирует он.
В договоре с банком клиент предупреждается, что несет ответственность за передачу банковской карты или иных сведений, относящихся к банковской тайне, поэтому если человек открывает на свое имя счет в банке, а распоряжается им кто-то другой, то ответственность все равно лежит на владельце счета, возражает партнер Criminal Defense Firm Анна Голуб из Criminal Defense Firm. В случае утери карты необходимо сразу обращаться в банк, но, когда карта используется третьим лицом, ее владелец это знает и никуда не сообщает об этом, это можно расценивать как заинтересованность, поясняет она. В то же время риск неправомерного привлечения есть всегда, признает Голуб.
Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков отмечает, что дропперов среди всех клиентов банков не так много – предположительно, до 1–2%. Главная проблема состоит в том, что за период «активной работы» один дроппер может проводить десятки, а то и сотни транзакций в день, причем через несколько банков, подчеркнул он. Поэтому Блезнеков считает, что необходимо усилить контроль за выдачей банковских карт и взаимодействие между банками.
Минцифры России перенаправило запрос «Ведомостей» в Банк России. «Ведомости» направили запрос в ЦБ.