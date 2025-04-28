Для дропперов введут уголовную ответственность

Проблема дропперов остается актуальной уже несколько лет, рассказал «Ведомостям» представитель ВТБ. У банков есть алгоритмы для их выявления и работы с ними, сказал он. Также, напомнил он, в последние годы наблюдается тенденция к ужесточению контроля за выдачей карт и открытием счетов: внедряются более строгие процедуры идентификации клиентов и мониторинга транзакций, что может помочь в выявлении подозрительных операций. При этом в ВТБ считают, что только введение уголовной ответственности не решит проблему полностью, требуется комплексный подход, включающий в себя работу над повышением финансовой грамотности населения, улучшением технологий безопасности и взаимодействием между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями.