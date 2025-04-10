Операторы заблокировали больше миллиарда звонков от мошенников

Количество нежелательных звонков, выявленных Т2, включая мошеннические и несанкционированные рекламные вызовы, выросло на 73% год к году и в I квартале 2025 г. составило 558,2 млн, рассказал представитель оператора. Из них антифрод-система Т2 заблокировала 212,5 млн вызовов, на 3% меньше, чем в первые три месяца прошлого года. А вот количество заблокированных и переведенных на голосового ассистента спам-вызовов выросло более чем втрое – до 345 млн год к году, уточнил собеседник.