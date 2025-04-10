Операторы заблокировали больше миллиарда звонков от мошенников

Операторы заблокировали больше миллиарда звонков от мошенниковНо часть трафика злоумышленников перетекла в мессенджеры
В I квартале 2025 г. МТС заблокировала 915 млн мошеннических звонков, что на 38% больше, чем годом ранее, рассказала генеральный директор компании Инесса Галактионова 9 апреля на пленарной сессии XXI форума операторов связи «Телеком 2025», организованной «Ведомостями». Представитель МТС не назвал общее количество поступивших мошеннических звонков, но уточнил, что около 50% из них приходится на Москву, Петербург и Краснодар.
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Количество нежелательных звонков, выявленных Т2, включая мошеннические и несанкционированные рекламные вызовы, выросло на 73% год к году и в I квартале 2025 г. составило 558,2 млн, рассказал представитель оператора. Из них антифрод-система Т2 заблокировала 212,5 млн вызовов, на 3% меньше, чем в первые три месяца прошлого года. А вот количество заблокированных и переведенных на голосового ассистента спам-вызовов выросло более чем втрое – до 345 млн год к году, уточнил собеседник.
За I квартал «Билайн» заблокировал 113 млн мошеннических звонков, что на 79% больше, чем в тот же период прошлого года. Больше всего таких звонков компания фиксировала в Москве, Петербурге и Ставропольском крае, уточнил представитель телекомоператора. Кроме того, на виртуального помощника было переведено 150,2 млн спамерских звонков, что на 72% больше, чем годом ранее. По словам представителя «Билайна», увеличение количества выявленных звонков вызвано как улучшением методик определения нежелательных номеров, так и ростом количества абонентов, использующих защиту оператора.
Представитель «Мегафона» рассказал, что количество заблокированных мошеннических звонков заметно изменилось в годовом выражении: в I квартале 2024 г. было заблокировано 279 млн таких вызовов, а в январе – марте этого года – 87 млн. Отчасти сокращение связано с перетоком голосового трафика в мессенджеры, где совершается уже более 40% мошеннических вызовов, уточнил собеседник.
1 апреля 2025 г. президент Владимир Путин подписал пакет мер по борьбе с мошенниками, включающий 30 поправок в различные нормативные акты. В частности, вводится запрет на общение в иностранных мессенджерах для госслужащих, сотрудников операторов связи и маркетплейсов, 10–15-минутный интервал перед отправкой сообщения с проверочным кодом после запроса на смену пароля на портале «Госуслуги», период «охлаждения» после запроса на перевод суммы, превышающей 50 000 руб., с банковского счета и т. д.
Во многом увеличение количества звонков злоумышленников связано с постоянно усложняющейся автоматизацией процесса мошенничества, говорит автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Поскольку часть общества оказалась полностью не готова к телефонному мошенничеству, многие обманутые люди, по сути, массово спонсировали преступников, сделав их деятельность интересным и прибыльным промыслом в глазах некоторых граждан, поясняет он. Это стимулировало усложнение инфраструктурной и «психологической» составляющих подготовки мошенников, что повысило их активность и успешность, уточняет Бойко.
Основной фокус мошенников приходится на крупные города, потому что там больше платежеспособного населения, говорит генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. В то же время население в небольших населенных пунктах и с меньшей заработной платой проще обмануть предложением социальных льгот, добавляет он.
Вряд ли разработанный Минцифры и утвержденный президентом «антифрод-пакет» из 30 мер по борьбе с мошенниками позволит полностью побороть мошенничество, но он точно изменит ситуацию в лучшую сторону, считает Кусков. «Не уверен, что различного рода ограничительные меры, запреты – это путь к искоренению мошенничества, – считает Бойко. – Но, наверное, это позволит удерживать его хотя бы на «привычном» уровне или немного снизить».