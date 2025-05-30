Банки блокируют счета платежных агентов и требуют комиссию с каждой сделки

Недавно банк по оборотам распознал среди своих клиентов посредника и заблокировал его счета, жалуется пострадавший агент. Он смог избежать приостановки работы, но вынужден активнее задействовать другие схемы платежей на то время, которое займет согласование условий сотрудничества с банком или пока ищет новый с налаженными быстрыми маршрутами и недорогим валютным контролем. Для разблокировки счета банк затребовал условия, на которых агент работает со своими клиентами, информацию о его платежной инфраструктуре за границей, направлениях платежей и проч., перечисляет собеседник.