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Банки блокируют счета платежных агентов и требуют комиссию с каждой сделки

Они лавируют между прибылью, риском и хорошими отношениями с клиентами
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банки стали блокировать счета клиентов-юрлиц, которые оказывают услуги платежного агента третьим лицам, и в качестве условия разморозки требуют войти в пул их собственных агентов и платить комиссию с каждой сделки. Об этом «Ведомостям» рассказал столкнувшийся с проблемой посредник. Также о таких случаях известно старшему партнеру адвокатского бюро Nordic Star Андрею Гусеву, управляющему партнеру консалтинговой компании LWM (Стамбул) Ленару Рахманову и консультанту по международным расчетам Искандеру Миргалимову.

Недавно банк по оборотам распознал среди своих клиентов посредника и заблокировал его счета, жалуется пострадавший агент. Он смог избежать приостановки работы, но вынужден активнее задействовать другие схемы платежей на то время, которое займет согласование условий сотрудничества с банком или пока ищет новый с налаженными быстрыми маршрутами и недорогим валютным контролем. Для разблокировки счета банк затребовал условия, на которых агент работает со своими клиентами, информацию о его платежной инфраструктуре за границей, направлениях платежей и проч., перечисляет собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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