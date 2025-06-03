С начала года страховщики продали более 1,6 млн коротких полисов ОСАГО

С начала года страховщики продали более 1,6 млн коротких полисов ОСАГОНо популярным инструмент не станет – он ограничен узкой аудиторией водителей такси
За первые пять месяцев 2025 г. страховые компании заключили уже более 1,6 млн шт. краткосрочных договоров ОСАГО – это на 45% больше результатов с запуска продукта в марте 2024 г. и до конца прошлого года (1,1 млн), рассказал «Ведомостям» представитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.
Со 2 марта 2024 г. в дополнение к годовым полисам ОСАГО появились короткие страховки – на срок от одного дня до трех месяцев. В апреле этого года по поручению ЦБ инструмент был доработан, и теперь можно заключать полисы ОСАГО ровно на 24 часа – до того момента срок действия купленного на один день полиса истекал в 23.59.
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