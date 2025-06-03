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С начала года страховщики продали более 1,6 млн коротких полисов ОСАГО

Но популярным инструмент не станет – он ограничен узкой аудиторией водителей такси
Мария Викулова
Пока короткие полисы ОСАГО применяются исключительно водителями такси, владельцы личных автомобилей их пока не используют, но интерес к ним могут проявить автолюбители, использующие машину нерегулярно
Пока короткие полисы ОСАГО применяются исключительно водителями такси, владельцы личных автомобилей их пока не используют, но интерес к ним могут проявить автолюбители, использующие машину нерегулярно / Евгений Разумный / Ведомости

За первые пять месяцев 2025 г. страховые компании заключили уже более 1,6 млн шт. краткосрочных договоров ОСАГО – это на 45% больше результатов с запуска продукта в марте 2024 г. и до конца прошлого года (1,1 млн), рассказал «Ведомостям» представитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) со ссылкой на данные автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.

Со 2 марта 2024 г. в дополнение к годовым полисам ОСАГО появились короткие страховки – на срок от одного дня до трех месяцев. В апреле этого года по поручению ЦБ инструмент был доработан, и теперь можно заключать полисы ОСАГО ровно на 24 часа – до того момента срок действия купленного на один день полиса истекал в 23.59.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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