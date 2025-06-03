С начала года страховщики продали более 1,6 млн коротких полисов ОСАГО

Со 2 марта 2024 г. в дополнение к годовым полисам ОСАГО появились короткие страховки – на срок от одного дня до трех месяцев. В апреле этого года по поручению ЦБ инструмент был доработан, и теперь можно заключать полисы ОСАГО ровно на 24 часа – до того момента срок действия купленного на один день полиса истекал в 23.59.