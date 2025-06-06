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Турецкий бизнес практически не ушел из России после санкций

Затяжной кризис заставляет местные компании искать возможности за рубежом
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Большинство турецких компаний остались в России, несмотря на санкции, из них некоторые нарастили активность, а также пришли новые, пишет адвокатское бюро NSP в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».

По версии NSP, в топ турецких инвесторов по объему вложений в России входят Ant Yapi (более 35 млрд руб.), Hayat Holding (24,5 млрд руб.), Koc Holding (20 млрд руб.), Sisecam Group (10 млрд руб.). В топе отраслей – строительство, производство бумажно-технической продукции, бытовой техники, стеклотары и автокомпонентов. В топ регионов для турецких инвестиций попали Москва (38,7 млрд руб.), Калужская (24,5 млрд руб.) и Липецкая (23,9 млрд руб.) области, Башкортостан (20 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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