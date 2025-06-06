Турецкий бизнес практически не ушел из России после санкций

По версии NSP, в топ турецких инвесторов по объему вложений в России входят Ant Yapi (более 35 млрд руб.), Hayat Holding (24,5 млрд руб.), Koc Holding (20 млрд руб.), Sisecam Group (10 млрд руб.). В топе отраслей – строительство, производство бумажно-технической продукции, бытовой техники, стеклотары и автокомпонентов. В топ регионов для турецких инвестиций попали Москва (38,7 млрд руб.), Калужская (24,5 млрд руб.) и Липецкая (23,9 млрд руб.) области, Башкортостан (20 млрд руб.).