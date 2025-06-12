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Россия получила второй суверенный рейтинг в Китае

Агентство CSCI Pengyuan высоко оценило ее способность выплачивать долги
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия получила второй за месяц суверенный кредитный рейтинг в китайском агентстве. На этот раз CSCI Pengyuan присвоило стране долгосрочные международные рейтинги A-i в национальной и иностранной валютах, сообщил «Ведомостям» представитель агентства. Такой рейтинг означает высокую способность выплачивать долги и низкий риск дефолта, но и существование восприимчивости к неблагоприятной экономической среде. Прогноз по рейтингам – «стабильный».

Россия не запрашивала рейтинги CSCI Pengyuan, но сотрудничала с агентством в процессе их присвоения, говорится в его сообщении, с которым ознакомились «Ведомости».

Что такое CSCI Pengyuan

Это одно из крупнейших и старейших рейтинговых агентств Китая. Оно основано в 1993 г. и к концу 2024 г. присвоило рейтинги 5400 эмитентам и 6700 облигациям. С 2022 г. CSCI Pengyuan играет активную роль в продвижении сотрудничества в области рейтингования в БРИКС. А в прошлом году оно подписало меморандум о взаимопонимании с российским агентством АКРА.

В мае Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI), писали «Ведомости». Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g. После событий 2022 г. CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 г. и вовсе отозвало его.

После начала спецоперации международные агентства Fitch, Moody’s и S&P сначала понизили, а затем отозвали рейтинги России и российских эмитентов. «Большая тройка», базирующаяся в США, сослалась на санкции ЕС – с марта 2022 г. агентствам оттуда запрещено рейтинговать Россию и местные компании. На момент начала СВО у России были инвестиционные рейтинги BBB- в Fitch и S&P, а в Moody’s – спекулятивный Ba1.

Россия обладает значительным международным статусом, крупной экономикой, обильными запасами энергоносителей и находится на продвинутой стадии развития, пишет CSCI Pengyuan в обосновании рейтинга. Отечественная экономика осталась устойчивой, несмотря на давление, вызванное геополитической напряженностью и западными санкциями, заметило агентство.

Фискальная политика России осмотрительна, а позиция текущего счета и структура внешнего долга прочны, уверено CSCI Pengyuan. Эффективное управление инфляцией и стабилизация курса рубля подтверждают силу экономики и ее способность к стабильному развитию даже в неблагоприятных условиях, констатировало агентство. Стратегия дедолларизации не только улучшила структуру резервов, но и повысила диверсификацию международной инвестиционной позиции России, добавило CSCI Pengyuan.

$53,9 млрд

составил объем внешнего госдолга России на 1 мая, сообщал Минфин. Внутренний суверенный долг на 1 июня – 24,87 трлн руб.

Но геополитика и санкции вносят значительную неопределенность в долгосрочные экономические перспективы страны, предупредило CSCI Pengyuan. Существенная часть внешнего долга остается зависимой от зарубежной инфраструктуры, а западные страны имеют средства и стимулы использовать это против России, пишет агентство. Энергозависимость делает фискальные доходы уязвимыми к волатильности цен на нефть и изменениям в режимах санкций, а геополитическая напряженность омрачает экономические перспективы, считают в CSCI Pengyuan. Конфронтация России с Западом, вероятно, сохранится в долгосрочной перспективе, сохраняя повышенную неопределенность относительно траектории и потенциала развития страны, предполагает агентство.

CSCI Pengyuan рассмотрит повышение рейтинга, если Россия добьется значительного смягчения геополитических рисков, включая санкции, экономика вырастет выше ожиданий, увеличится ее диверсификация, а инфляция будет под контролем. А вот обострение конфликта с Украиной, новые санкции, резкая девальвация рубля и заметное увеличение бюджетного дефицита могут ослабить кредитоспособность России, предупредило агентство.

«Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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