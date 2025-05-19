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Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Китайское агентство CCXI оценило устойчивость экономики выше, чем до спецоперации
Артем Кульша
Возвращение международных оценок полезно в качестве ориентира для возможных проектов на финансовых рынках
Возвращение международных оценок полезно в качестве ориентира для возможных проектов на финансовых рынках / РИА Новости

Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI), узнали «Ведомости». Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g. После событий 2022 г. CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 г. и вовсе отозвало его.

Российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются, пишет CCXI в обоснование рейтинга. Осмотрительная финансовая и денежно-кредитная политика властей, достаточные международные резервы ($687,3 млрд на 9 мая, по данным Банка России) и фонд национального благосостояния (11,75 трлн руб. на 1 апреля, по данным Минфина) оказывают сильную поддержку стране в обслуживании внешнего долга, констатирует агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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