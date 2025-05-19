Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границейКитайское агентство CCXI оценило устойчивость экономики выше, чем до спецоперации
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со «стабильным» прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI), узнали «Ведомости». Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g. После событий 2022 г. CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 г. и вовсе отозвало его.
Российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются, пишет CCXI в обоснование рейтинга. Осмотрительная финансовая и денежно-кредитная политика властей, достаточные международные резервы ($687,3 млрд на 9 мая, по данным Банка России) и фонд национального благосостояния (11,75 трлн руб. на 1 апреля, по данным Минфина) оказывают сильную поддержку стране в обслуживании внешнего долга, констатирует агентство.