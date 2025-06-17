Обманутый китайскими мошенниками бизнес попадает в поле зрения регуляторов

Отечественные бизнесмены, которые утверждают, что стали жертвами мошенников при переводе средств в Китай, подпадают в России под подозрение в проведении незаконных валютных операций и отмывании денег. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель нескольких из них – юрист коллегии адвокатов «Ангарда» Ильяс Сарсембаев. Также о распространении таких случаев известно партнеру юрфирмы FTL Advisers Марии Кукле и управляющему партнеру адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александру Гребельскому.