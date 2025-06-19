Сбер допустил снижение ставок по кредитам и вкладам до конца июля

Сбер допустил снижение ставок по кредитам и вкладам до конца июляОдновременно банк ожидает сокращения выдач по льготной ипотеке
С 10 июня Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке и потребительским кредитам – диапазон снижения составил от 2 до 3,5 процентных пунктов (п. п.). С 11 июня также снижены ставки по основной линейке вкладов «Лучший%» и «СберВклад» – на 1 п. п. на всех сроках до 19%. Сейчас Сбербанк изучает реакцию рынка, после чего будет принимать решения о дальнейших действиях, объяснил Царёв, отметив, что дать точный прогноз пока сложно. «Мы в данном случае все-таки смотрим на ситуацию, которая происходит на рынке», – добавил он.
В мае, сообщил Царёв, выдачи по льготной ипотеке сократились на 10% (до 164 млрд руб. – «Ведомости»). В целом же портфель жилищных кредитов вырос на 0,9% за месяц – в мае банк выдал 190 млрд руб. ипотечных кредитов.
Топ-менеджер обратил внимание, что Сбербанк отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования только в середине мая и полмесяца выдачи были со старыми решениями, в том числе там, где комиссия была учтена. После этого сокращение выдач есть, но «не драматическое», отметил Царёв. Ранее в банке предупреждали, что с отменой таких комиссий выдачи могут сократиться – льготная ипотека становится для банка нерентабельной.
В то же время конъюнктура с точки зрения стоимости денег и ставок стала «чуть лучше, чем перед Новым годом», когда ставки по депозитам были выше, чем ключевая ставка.
В июне Царёв также допускает уже снижение выдач относительно мая – пройдет полный месяц без комиссий. Следующим важным фактором будет вопрос о продлении повышенного возмещения банкам по семейной и дальневосточной ипотеке, продолжает он.
Разницу между ставкой, которую платят граждане при покупке квартиры, и ключевой (сейчас составляет 20%) + 3 п. п. банкам компенсирует федеральный бюджет. Таким образом, с возмещением от государства, например, по семейной программе и 6% от гражданина банк получает по выданному кредиту 23%. Для сравнения: рыночная ставка по ипотеке сейчас составляет примерно 26%. В феврале Минфин установил повышенный уровень возмещения банкам выпадающих доходов на весь срок действия льготных ипотечных кредитов – 3 п. п. по кредитам, выданным с 7 февраля по 6 августа 2025 г. на покупку жилья в многоквартирных домах и до 3,5 п. п. на индивидуальное жилищное строительство.
Если в августе повышенный уровень возмещения не продлят, снижение выдач будет заметнее, не исключил Царёв. Банку необходимо иметь минимальную доходность по льготным программам ипотеки, без которой он не может функционировать, объяснил Царёв. Если в силу текущей конъюнктуры рынка, с точки зрения стоимости денег, с одной стороны, и требований регулятора по макропруденциальным лимитам с другой, сделки не будут «попадать в экономику» – они одобряться не будут, объяснил он.
В начале июня начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отмечал, что льготная ипотека с господдержкой остается низкорентабельной для банков, поэтому банк может также сократить объемы ее выдачи. Если сейчас этот вид кредитования находится в слабоположительной зоне с низкой рентабельностью, то в случае непродления повышенного уровня возмещения льготная ипотека снова уходит в отрицательную зону, объяснил тогда он: это вынудит банки ограничивать объемы кредитования. ВТБ с 12 мая отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки с государственной поддержкой.
По имеющейся у ЦБ информации, сейчас крупнейшие банки-лидеры на рынке ипотечного кредитования имеют положительную рентабельность льготных госпрограмм, заявлял ранее «Ведомостям» представитель Банка России: эта рентабельность поддерживается за счет повышенного возмещения со стороны государства.
При снижении кредитования отдельными банками их долю рынка могут занять другие банки, для которых текущие условия ипотечных программ сохраняют привлекательность, продолжает представитель регулятора. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале 2024 г., когда были ограничены рискованные практики предоставления ипотеки по заниженной процентной ставке с одновременным завышением стоимости жилья.
Макропруденциальные надбавки не препятствуют выдаче ипотеки с приемлемыми риск-характеристиками (первоначальный взнос более 20% и показатель долговой нагрузки заемщика не более 70%), считает представитель ЦБ: по таким кредитам надбавки не установлены, в I квартале 2025 г. на такие ссуды приходилось порядка 73% выдач.
Но качество обслуживания ипотечных кредитов в последнее время ухудшилось, обратил внимание регулятор – доля кредитов, по которым просрочка превышает 90 дней, за последние 12 месяцев выросла в два раза – до 1% на 1 мая 2025 г. В этих условиях важно поддерживать макропруденциальный буфер, который может быть распущен в при необходимости, считают в Банке России.