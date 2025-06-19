Сбер допустил снижение ставок по кредитам и вкладам до конца июля

Если в августе повышенный уровень возмещения не продлят, снижение выдач будет заметнее, не исключил Царёв. Банку необходимо иметь минимальную доходность по льготным программам ипотеки, без которой он не может функционировать, объяснил Царёв. Если в силу текущей конъюнктуры рынка, с точки зрения стоимости денег, с одной стороны, и требований регулятора по макропруденциальным лимитам с другой, сделки не будут «попадать в экономику» – они одобряться не будут, объяснил он.