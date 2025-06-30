Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег

Новая схема работает следующим образом. Злоумышленник звонит жертве якобы от лица маркетплейса и сообщает, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из sms, при этом сам код приходит от букмекерской конторы BetBoom. Далее мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на BetBoom и в любом другом букмекере, убедились «Ведомости». Но чтобы пополнять кошелек или выводить денежные средства с него, нужно пройти верификацию через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. – «Ведомости»). Во втором случае уже требуются паспортные данные, убедились «Ведомости». Злоумышленники могут использовать эти данные из ранее утекших баз данных, отмечает Бедеров. Еще один способ, по его словам, – методы социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись уже госслужащим или сотрудником банка. Он запугивает жертву, сообщив, что в ходе предыдущего звонка мошенники получили проверочный код и для прерывания денежных операций от его лица следует пройти «настоящую» авторизацию – с проверкой паспортных данных.