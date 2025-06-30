Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег

Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денегЭксперты напоминают, что предоставление электронных кошельков для незаконных операций тоже влечет уголовную ответственность
Злоумышленники начали использовать букмекерские конторы в схемах кражи и вывода средств граждан. Они регистрируют на жертв аккаунты на букмекерских сайтах, а затем используют их для перевода краденых денег. С такой схемой столкнулся сотрудник «Ведомостей». Этот метод стал набирать популярность на фоне введения уголовной ответственности за предоставление банковской карты для проведения незаконных операций, подтвердили представитель ИБ-компании «Телеком-биржа», директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и представитель ВТБ.
Новая схема работает следующим образом. Злоумышленник звонит жертве якобы от лица маркетплейса и сообщает, что для получения заказа курьером нужно назвать проверочный код из sms, при этом сам код приходит от букмекерской конторы BetBoom. Далее мошенник подтверждает у жертвы ее ФИО и дату рождения – этих данных достаточно, чтобы зарегистрироваться на BetBoom и в любом другом букмекере, убедились «Ведомости». Но чтобы пополнять кошелек или выводить денежные средства с него, нужно пройти верификацию через «Госуслуги» или единый ЦУПИС (Единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов. – «Ведомости»). Во втором случае уже требуются паспортные данные, убедились «Ведомости». Злоумышленники могут использовать эти данные из ранее утекших баз данных, отмечает Бедеров. Еще один способ, по его словам, – методы социальной инженерии. Мошенник может повторно позвонить жертве, представившись уже госслужащим или сотрудником банка. Он запугивает жертву, сообщив, что в ходе предыдущего звонка мошенники получили проверочный код и для прерывания денежных операций от его лица следует пройти «настоящую» авторизацию – с проверкой паспортных данных.
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После регистрации на ЦУПИС мошенническая схема готова для использования. По словам Бедерова, цель таких действий – не получение прибыли от ставок, а маскировка движения средств под видом легальных операций: вместо дропперской банковской карты, обычно служившей раньше «транзитным пунктом», украденные деньги проходят через электронные кошельки у букмекеров. «Отследить такую цепочку крайне затруднительно», – подчеркивает Бедеров.
BetBoom отслеживает все возможные и даже потенциальные виды мошенничества – это обязанность передовых легальных букмекерских компаний, уточнил представитель букмекерской конторы. Помимо этого BetBoom, как легализованная букмекерская платформа, сотрудничает с контролирующими и законодательными органами для работы по защите клиентов, уточнил он. Подобный вид мошенничества представитель BetBoom не исключил, но объяснил, что сама по себе схема выглядит проблематичной в реализации из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок. При этом, по его словам, число таких аккаунтов минимально – они оперативно попадают на дополнительную верификацию, которую оказываются не способны пройти.
«Ведомости» направили запрос другим крупным букмекерам, а также в ЦУПИС и МВД.
Использование беттинга для вывода средств пока не стало массовым явлением, отмечает начальник управления безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин. Но злоумышленники используют любой удобный предлог, подтверждает он: звонят под видом работников клиник или коммунальных служб, просят продиктовать код из sms, направленных от имени популярных сервисов, включая беттинговые.
Индустрия дропперов
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что новая схема начала набирать обороты в связи с вступлением 18 июня в силу поправок в ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которые впервые закрепили прямую уголовную ответственность дропперов: лишение свободы до 6 лет со штрафами от 300 000 до 1 млн руб. Новелла стала частью второго пакета мер, направленных против телефонного мошенничества.
Под дропперами чаще всего понимают людей, которые осознанно или по неосторожности предоставляют мошенникам для проведения незаконных операций свои банковские карты и счета. Доступ к банковской инфраструктуре у мошенников в последнее время заметно усложнился. Например, ВТБ за первые пять месяцев 2025 г. выявил более 64 000 дропперов и заблокировал более 1 млрд руб., похищенных у клиентов, рассказал Ревякин. За последние 2,5 года банк отследил 260 000 дропперов, у которых заблокировал более 3,6 млрд руб., добавил он. «Ведомости» также направили запросы в другие крупные банки.
Но из п. 1 ст. 187 УК РФ следует, что открытие и использование электронного кошелька для перевода краденых денег также влечет для его владельца уголовную ответственность, объясняет руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. ЦБ включил ЦУПИС, который легальные букмекеры используют для расчетов с пользователями, в перечень операторов электронных кошельков (платежи проводит ООО НКО «Мобильная карта»). Следовательно, рассуждает Блезнеков, невинная жертва мошенников, на которую был заведен аккаунт на сайте букмекера, может быть признана дроппером со всеми вытекающими последствиями – если его электронный кошелек использовался для транзита украденных средств.
В России существует индустрия дропперов численностью не менее 2 млн человек, рассказал представитель «Сбера». При этом порядка 60% дропперов – это граждане до 24 лет, а за последние три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза. Нередко дропперами становятся не очень обеспеченные граждане, которые за счет продажи доступа к своим банковским картам или аккаунтам онлайн-банка зарабатывают небольшие деньги, подчеркнул юрист практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов.
Проблема дропперства сейчас крайне актуальна, считает Блезнеков: если взять всю совокупность обналичиваний, теневых зарплат, махинаций с маркетплейсами, криптовалютой и прочими мошенническими схемами, где используются дропперы, речь может идти о десятках, если не сотнях миллиардов рублей в год. Но, как отмечает Ларионов, искать и наказывать надо не только дропперов, но и мошенников, организовавших преступность.
Всего объем похищенных средств в 2024 г. составил 27,5 млрд руб., сообщал Банк России. Объем предотвращенных операций без добровольного согласия клиентов составил 13,5 трлн руб. В 2024 г. банки возместили клиентам 9,9% от всего объема мошеннических операций. При этом в абсолютных показателях объем возмещения увеличился в 2 раза по сравнению с 2023 г.: с 1,4 млрд до 2,7 млрд руб.
С введением уголовной ответственности для дропперов дополнительный стимул получит подача гражданских исков на возмещение материального и морального ущерба как против мошенника, так и против дроппера, рассказал «Ведомостям» через представителя замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Ранее такие иски составлялись только в случае поимки дроппера «с поличным», уточнил он. Только за I квартал, по его словам, было предъявлено 4800 таких исков на сумму 1,5 млрд руб. – больше, чем за весь 2024 год (порядка 1000 удовлетворенных заявлений на 1,2 млрд руб.).