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Страховщики повышают оценки инфляции в медицине на конец года

На этом фоне, а также из-за роста выплат компании пересматривают тарифную политику по ДМС
Мария Викулова
Полина Гриценко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Медианный прогноз медицинской инфляции на конец 2025 г. у страховщиков вырос на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с ожиданиями в конце февраля и составил 14%. Это следует из результатов опроса страхового брокера Remind 12 страховых компаний, на которые приходится 92% премий рынка корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС): «Альфастрахования», «Сбербанк страхования», «Согаза», «Ингосстраха», ВСК, «Ренессанс страхования», «РЕСО-гарантии», «Росгосстраха», «Зетта страхования жизни», «Совкомбанк страхования», «Согласия» и «Абсолют страхования». Разброс ответов по ожиданиям на конец года составил от 7,5 до 20%.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) полагают, что уровень медицинской инфляции может достичь 14% по итогам года, говорит вице-президент ВСС Роман Щеглеватых.

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