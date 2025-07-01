Страховщики повышают оценки инфляции в медицине на конец года

Медианный прогноз медицинской инфляции на конец 2025 г. у страховщиков вырос на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с ожиданиями в конце февраля и составил 14%. Это следует из результатов опроса страхового брокера Remind 12 страховых компаний, на которые приходится 92% премий рынка корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС): «Альфастрахования», «Сбербанк страхования», «Согаза», «Ингосстраха», ВСК, «Ренессанс страхования», «РЕСО-гарантии», «Росгосстраха», «Зетта страхования жизни», «Совкомбанк страхования», «Согласия» и «Абсолют страхования». Разброс ответов по ожиданиям на конец года составил от 7,5 до 20%.